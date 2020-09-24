Европейский союз пересмотрит отношения с Беларусью после инаугурации Лукашенко

По мнению Европейского союза, инаугурация и новый мандат Александра Лукашенко не имеют достаточной легитимности. Об этом заявил Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам, пишет TUT.BY.

В заявлении снова декларируется позиция ЕС, что президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни честными и, таким образом, Европейский союз считает их результаты сфальсифицированными и не признаёт их.



Реклама

«С учётом этого, так называемая „инаугурация“ 23 сентября 2020 года и новый мандат, о котором заявил Александр Лукашенко, не имеют достаточной демократической легитимности», — говорится в заявлении Борреля.



В тексте также сказано, что инаугурация напрямую противоречит воле большей части населения Беларуси, которая выражается в многочисленных, беспрецедентных и мирных протестах, не прекращающихся с момента проведения выборов. Это событие, по мнению главы европейской дипломатии, приведёт только к более глубокому политическому кризису в нашей стране.

Также в документе снова повторяется, что ЕС ожидает от белорусских властей немедленного прекращения дальнейших репрессий и насилия против белорусов, освобождения задержанных, включая политзаключённых, а также остаётся убеждённым, что единственным путём в нахождении выхода из серьёзного политического кризиса в Беларуси является широкий национальный диалог и проведение новых демократических выборов.

В завершение в заявлении отмечается, что в свете текущей ситуации ЕС пересматривает свои отношения с Беларусью.