Сотрудники Слуцкой ГАИ нашли в кювете водителя-минчанина. Тот был пьян и предлагал взятку в $ 400 и 300 рублей (видео)

К слову, до этого мужчина уже четырежды был лишён водительского удостоверения за нетрезвое вождение. Подробности рассказали в УВД Миноблисполкома.

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Видео: УВД Миноблисполкома

Утром 20 сентября в милицию поступила информация от проезжающих водителей о ДТП около деревни Кухты Слуцкого района. В указанном месте сотрудники ГАИ обнаружили в кювете Volvo с механическими повреждениями.

Инспекторы установили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, но тот от медицинского освидетельствования отказался. Чтобы избежать административной ответственности, мужчина стал предлагать сотрудникам ГАИ деньги. Несмотря на неоднократные предупреждения об уголовной ответственности за дачу взятки, он настойчиво предлагал $ 400 и 300 белорусских рублей.

Сотрудники ГАИ вызвали следственно-оперативную группу для оформления попытки дачи взятки. После чего водитель повторно попытался передать эти же деньги сотруднику БЭП, прибывшему в составе СОГ. Правоохранители зафиксировали оба факта дачи взятки.

Сотрудники милиции задержали 44-летнего минчанина, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователями будет дана правовая оценка.

Видео: УВД Миноблисполкома