Минфин ищет способы пополнить бюджет. И это не кредиты

Экономическая ситуация в Беларуси непростая. Сказываются и пандемия с закрытыми границами, и политическая ситуация в стране после выборов. Эксперты предсказывают, что о росте зарплаты придётся забыть не только бюджетникам, пострадает и социальная сфера.

Какие ресурсы предлагается задействовать в первую очередь, чтобы пополнить прохудившийся бюджет?

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Министерство финансов предлагает увеличить акцизы на сигареты и алкоголь. Благодаря этому шагу каждый 25-й рубль в казну принесёт алкоголь, а каждый 27-й — сигареты.

Но и это не всё. Также предлагается поднять налоги и сборы для некоторых категорий граждан и индивидуальных предпринимателей.