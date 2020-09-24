Слуцкая парикмахерская «Ваниль»

Слуцкую парикмахерскую открыла Людмила Мулер. В своей работе она делает акцент на женские, мужские, детские стрижки и окрашивание.

«Когда 10 лет назад стал выбор, кем быть, профессия была выбрана сразу. Парикмахерское искусство — это то, что людям было необходимо в любое время. На открытие решилась не сразу. Ведь одного желания мало, надо и понимать ответственность открытия своего дела. На данный момент ни разу не пожалела», — говорит Людмила Мулер.

По её словам, она всегда при работе с клиентом учитывает нюансы волос, тип, цвет окраски, цвет лица. Иногда она не берётся за работу. Например, если человеку не подойдёт то, что он выбрал, или качество волос сильно испортится.

Каждому клиенту парикмахерской «Ваниль» предоставляет карта клиента, в которой отмечаются стрижки. Каждая пятая стрижка — бесплатно. А если у вас есть карта женского проекта Lampa, вы можете получить скидку на услугу 10%.

Адрес: ул. Ленина, 237.

Instagram — здесь.

Телефон: +37 529−75−75−590.

КВ2 358 145 физ. лицо Мулер Л.В.







