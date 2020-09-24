Что, по мнению нового митрополита, поможет вернуть мир и порядок в Беларуси

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, призвал православных христиан к трёхдневному посту и усиленной молитве ради добрых перемен в обществе и возвращения мира в Беларусь.

Об этом он сообщил 23 сентября, выступив на пресс-конференции «Сохранение культурно-исторического наследия белорусского народа: воссоздание напрестольного креста Туровской епархии XII—XIII вв. еков».

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— Со всей ответственностью говорю, сознавая важность своих слов, что никто как Бог поможет. Призываю в поручители за мои слова Матерь Божию и наших белорусских святых. Они нас учат, что зло можно преодолеть добром и обращением к Богу, — сказал предстоятель Белорусской православной церкви.

Выразив глубокое упование на то, что в ответ на молитвы народа будет явлен отклик с неба, владыка Экзарх сказал:

— Если же слова мои окажутся обманчивыми, то пусть даже завершится жизнь моя! Но прошу вас откликнуться на мой призыв. Сила Честнаго и Животворящего Креста, не остави нас грешных!