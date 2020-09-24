«Сегодня под Слуцком бомба попала в поезд…» Белорусские военные провели совместные учения с БелЖД (фото)

В четверг, 24 сентября, работники Белорусской железной дороги и армейцы отрабатывали совместные действия с гражданскими железнодорожниками в условиях военного времени. По легенде учений после бомбового удара загорелась цистерна.

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Также специальный восстановительный поезд вернул на железную дорогу вагон, сошедший с рельсов.

На учениях присутствовали Владимир Морозов, начальник БелЖД, генерал-майор Андрей Бурдыко, заместитель министра обороны по тылу — начальник тыла Вооружённых Сил Республики Беларусь, и генерал-майор Юрий Шаплавский, начальник Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны.

И работники БЖД, и военнослужащие успешно справились с поставленными задачами.

После учений Павел Валяев, начальник ж/д станции Слуцк, и Юрий Крышалович, начальник пожарного аварийно-спасательного поезда «Осиповичи», были отмечены наградными часами.