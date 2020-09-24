Какие страны готовы прямо сейчас впустить туристов из Беларуси

В связи с пандемией большинство стран до сих пор закрыты для белорусских туристов.

TUT.BY связался со столичными туристическими агентствами, в них рассказали, куда может уехать белорус прямо сейчас и на каких условиях.

Египет и Турция по-прежнему остаются самыми популярными направлениями у жителей Беларуси, рассказывают в одном из столичных турагентств.

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Где можно отдохнуть с турагентством?

Албания — не нужна виза, тест на COVID-19, а также нет карантина во время отдыха и по возвращении домой.

— не нужна виза, тест на COVID-19, а также нет карантина во время отдыха и по возвращении домой. Черногория — безвизовая страна, по возвращении домой придётся уйти на самоизоляцию сроком на 14 дней, при этом не нужно сдавать тест на коронавирус перед отпуском.

— безвизовая страна, по возвращении домой придётся уйти на самоизоляцию сроком на 14 дней, при этом не нужно сдавать тест на коронавирус перед отпуском. Болгария — виза (45 евро), обещают сделать за два дня, не требуется тест на коронавирус и карантин.

— виза (45 евро), обещают сделать за два дня, не требуется тест на коронавирус и карантин. Тунис — безвизовая страна, не нужен тест и карантин.

— безвизовая страна, не нужен тест и карантин. Турция — виза также не понадобится, но в стране введён масочный режим: носить маску надо даже на улице. Карантина при возвращении нет.

— виза также не понадобится, но в стране введён масочный режим: носить маску надо даже на улице. Карантина при возвращении нет. Египет — по прилёте ставится бесплатная виза, в страну пропускают только тех, кто сделал тест на коронавирус. С 1 ноября виза в Египет будет стоить 25 долларов.

Какие ещё страны открыты для белорусов?

Россия — с 21 сентября страна возобновила авиасообщение с Беларусью, но сухопутная граница для большинства всё ещё закрыта. Те, кто летит в Россию на самолёте, должны иметь медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР. По прилёте на карантине сидеть не придётся.

Украина — до 28 сентября введены временные ограничения поездок, но есть исключение. Например, если человек едет в Украину по линии гуманитарной защиты или у него там живут близкие родственники. Пересечь границы возможно, если на руках есть страховка, которая покрывает лечение COVID-19.

Сербия — безвизовый режим до 30 дней нахождения в стране, и для белорусов нет никаких ограничений, касающихся COVID-19.

Польша — с 22 сентября страна открыла все границы для белорусов без исключения. Для въезда необходимо иметь шенгенскую визу и уйти в Польше на самоизоляцию сроком 10 дней.

Латвия — для туристов страна всё ещё закрыта, но есть категория лиц, которые не подпадают под запрет. Выехать в соседнюю страну можно, если есть шенгенская виза D для гуманитарных целей, кто нуждается в лечении, едет на похороны, под исключение попали международные автоперевозчики, спортсмены, деятели спорта, студенты очного отделения… С марта прервано авиасообщение, поэтому пересечь можно только сухопутную границу, а в самой Латвии придётся пройти 10-дневный карантин.

Литва — в качестве туриста попасть в страну невозможно, исключение сделано для белорусов, у которых есть вид на жительство в Литве либо национальная виза, а также для тех, кто имеет разрешение на въезд (выдаёт его министр внутренних дел Литвы). Для въезда в страну необходимо иметь тест на коронавирус, сделанный не позднее 72 часов до поездки. Кроме того, по прибытии придётся пройти 10-дневный карантин. Можно пересекать границу как сухопутную, так и воздушную.