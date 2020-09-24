Из-за событий, связанных с политической и экономической ситуацией в стране, а также новой волны COVID-19 жители Слуцка начали высказывать опасения: что будет с зарплатами. Но очень важно обратить внимание не только на сумму в «расчётнике», но и на то, платит ли ваш работодатель в ФСЗН. Но обо всём по порядку.

В начале недели на своей странице во «ВКонтакте» «Кур'ер» проводил онлайн-опрос среди случчан. Цель опроса — узнать, не изменились ли зарплаты бюджетников в Слуцке за последние пару месяцев.

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Одна из опрошенных ответила нашему корреспонденту, что у неё из зарплаты убрали доплату как молодому специалисту, но это было ожидаемо, так как закончились два года отработки.

Ещё одна случчанка — Алеся Кот — написала, что в зарплате изменений нет: «Я работаю в бюджетной организации, и я в декретном отпуске. Зарплата моих коллег ничуть не изменилась, так как на „неадекватные“ митинги никто не ходил, не бастовал! Люди понимают, что зарплату получат от работы (глагол), а не от лентяйства и забастовок!»

А вот что по теме опроса в рубрику «Народные новости» написала наша читательница Ирина: «Недавно поднималась тема зарплат. Проводился опрос. Так вот, хочу высказать своё мнение.

Зарплаты — это то, что ощущает каждый. И каждый месяц их стараются выплачивать в любой ситуации. Но не надо забывать об отчислениях на пенсии в ФСЗН! Об этом интересуются редко, так как, как говорится, до неё дожить надо, а зарплата нужна каждый месяц.

В нашей сегодняшней ситуации, когда банки закрыли кредиты, рассрочки, «корона» и выборы внесли свои поправки, ухудшились экономические показатели, а вместе с ними и показатели предприятий. Важно помнить, что зарплату вам-то выплатят, и это каждый видит. Но отчисления на пенсию каждый не видит и может не знать [есть ли отчисления], а суммы выходят немаленькие и, чтобы их выплатить, нужны средства.

Если это частные предприятия, то есть возможность взыскать, но вот с государственных предприятий — сомневаюсь. О вашей пенсии заботится государство на государственных предприятиях, и получите её вы или нет и в какой сумме, тоже зависит от них.

Желаю всем крепкого здоровья, дожить и получить свою заслуженную пенсию".

Как узнать, платит ли ваш работодатель взносы в Фонд социальной защиты населения?

Ранее «Кур'ер» подробно рассказывал о взносах в ФСЗН и последствиях их просрочки работодателями.

Фактически человек, работая на том или ином предприятии, точно не знает, платят за него взносы каждый месяц или нет. Не нужно бояться лишний раз уточнить эту информацию у руководства и потребовать уплатить страховые взносы, если это не сделано. В противном случае вы имеете право обратиться в суд. Но если работник получает зарплату в «конвертах», то он должен понимать, что его работодатель уходит от налогов и платежей в бюджет ФСЗН, а у сотрудника — нет страхового стажа и социальных гарантий.