«Всех ждёт маленький сюрприз». Сёстры Груздевы рассказали, как их пригласили на инаугурацию Лукашенко

Сёстры Александра и Валентина Груздевы, певицы, теле- и радиоведущие, посетили инаугурацию Александра Лукашенко, которая состоялась 23 сентября, и рассказали о мероприятии журналистам, передаёт TUT.BY.



Сёстры признались, что заранее об инаугурации не знали. Им позвонили 22 сентября и пригласили следующим утром в музей Великой отечественной войны на «какое-то протокольное мероприятие». Попросили нарядно одеться, накраситься, сделать причёску.

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В музее, по словам Валентины, к собравшимся артистам вышел министр культуры и выразил благодарность за позицию. После общения приглашённых отвели в автобус, пообещав отвезти во Дворец независимости, где «всех ждёт маленький сюрприз».

— К тому времени, как мы подъехали, около Дворца независимости уже собрался народ. Все прошли на территорию дворца. Погода стояла шикарная, небо голубое, внутри били фонтаны. Обстановка торжественная, — описывает Валентина. — Мы шли под руку с нашим певцом Александром Солодухой. Он первый раз присутствовал на церемонии инаугурации и вообще впервые оказался во Дворце независимости, как и мы. Зашли в зал. Думали, что можно садиться, куда захотим, но оказалось, что на каждое кресло положили листочки бумаги с указателями, кто где сидит.

Сёстры Груздевы также сказали, что в зале присутствовали и зарубежные гости. Но назвать их имена затруднились. Отдельного внимания заслужила обстановка зала, в котором проходила инаугурация.

— Мы заметили красивые люстры, как нам показалось, с кристаллами Сваровски. Но Солодуха нас поправил, сказал, что во дворце нет ничего зарубежного, люстра сделана на нашем стеклозаводе, плитка тоже отечественная, — делятся сёстры. — Ещё Солодуха заметил, что во дворце играл президентский оркестр. Мы подумали, что это фонограмма. Но коллега заверил, что он на слух распознаёт живую музыку.



Далее Груздевы подчеркнули, что до самого последнего момента не подозревали, что сейчас произойдёт.

— Когда все расселись, я заметила военных в парадной форме, их было очень много. И тут до меня дошло, что мы присутствуем на инаугурации. Свои предположения я озвучила вслух. Солодуха не поверил: «Вы уверены? Я ведь не побрился». Да, мы, собственно, тоже не наряжались особо. Не знали ведь, где окажемся.

Только когда стали выносить флаги, собравшиеся стали догадываться, что к чему. Точно стало понятно, что сегодня инаугурация, когда в зале появился Александр Лукашенко, а Наталья Кочанова объявила это в микрофон. Груздевы отметили: «Но у многих в этот момент выступили слёзы радости на глазах, люди были счастливы».

По словам артисток, Лукашенко выступал минут 20−30, и никакого банкета после этого не устраивали:

— А вот перед тем, как пройти во Дворец независимости, для гостей организовали кофейно-чайную паузу. Кормили бутербродами и конфетами. Мы взяли пять конфет. Есть их не станем, будем хранить как сувенир от президента. В конце артистов посадили в автобус и отвезли обратно к музею ВОВ. А мы отправились в гости к Солодухе.