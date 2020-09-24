В Слуцком районе проходит кампания по вакцинации против гриппа. С четверга, 24 сентября, в ЦРБ можно привиться платно, но только российской вакциной «Гриппол плюс». Французская «Ваксигрип Тетра» ожидается после 7 октября.



Об этом «Кур'еру» сообщили в отделе по внебюджетной деятельности Слуцкой ЦРБ.

Стоимость вакцины «Гриппол плюс» (Россия) — 10,12 рубля.

Сделать прививку можно в поликлинике по обслуживанию взрослого населения. Сначала нужно побывать у терапевта/врача общей практики, который осмотрит и примет решение о вакцинации, если на это нет противопоказаний.

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Затем нужно оплатить вакцину в кассе платных услуг (телефон для справок: 7 16 55) и обратиться в прививочный кабинет № 215. График работы: с 8.00 до 19.00 (понедельник—пятница), в субботу — с 9.00 до 15.00.

Бесплатно российской вакциной можно привиться лицам с хроническими заболеваниями, лицам старше 65 лет, беременным.

Напомним, привиться бесплатно можно уже с 11 сентября. Слуцкие эпидемиологи надеются, что вакцинация против гриппа поможет снизить и количество заболевших COVID-19.