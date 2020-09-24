Список стран, которые не признали Лукашенко легитимным президентом Беларуси

«Медуза» опубликовала список стран, которые отказались признать Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

Об этом они заявили после того, как 23 сентября в Минске прошла тайная церемония инаугурации Лукашенко. В правительстве Германии сказали, что не готовы признать Лукашенко президентом даже после инаугурации. С подобными заявлениями также выступили власти Словакии, Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, Дании, Польши, США, Украины, Канады, Нидерландов.