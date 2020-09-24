Готовим салат «Цезарь» со слуцкими гренками по рецепту знаменитого Гордона Рамзи. Пошаговая инструкция с фото

Ольга Паздерина
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«Кур'ер» вместе со Слуцким хлебозаводом приготовил салат «Цезарь» по рецепту Гордона Рамзи‚ британского шеф-повара и популярного ведущего кулинарных шоу. Его рестораны удостоены 16 звёзд Мишлен.

Ингредиенты

Ингредиенты, которые добавлял в салат Гордон Рамзи:

  • пшеничный хлеб — 100−150 г;
  • сыр пармезан — 50 г;
  • салат ромен — 2 пучка;
  • куриная грудка — 2 шт.;
  • соль, перец.

Для заправки:

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  • яичный желток — 2 шт.;
  • дижонская горчица — 1 ч.л.;
  • красный винный уксус — 1 ст.л.;
  • оливковое масло — 100 мл;
  • анчоусы — 50 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • сыр пармезан — 75 г;
  • сок одного лимона.

Готовим салат «Цезарь» по рецепту знаменитого Гордона Рамзи со слуцкими гренками

Как сделать салат бюджетным

Не все нужные ингредиенты нашлись в магазинах Слуцка. Их можно было бы заказать в интернет-магазинах‚ но салат вышел бы совсем не бюджетным.

Какие ингредиенты заменить:

  • хлеб — на сухари-гренки Ringas со вкусом сыра или сметаны и зелени (1 упаковка);
  • салат ромен — на салат айсберг;
  • дижонскую горчицу — на французскую с добавлением мёда;
  • сыр пармезан — белорусским аналогом;
  • анчоусы — килькой пряного посола с добавлением 0,5 ч.л. соевого соуса;
  • куриный желток — на перепелиный (в целях безопасности, потому что по рецепту он не подвергается тепловой обработке. Но если вы доверяете качеству куриных яиц, то берите именно их).

Справка
  • Время приготовления — 30 минут;
  • Количество порций — 4.

Приготовление

1. Хлеб для гренок, как в оригиналь­ном рецепте, обжаривать не надо‚ потому что у нас есть сухари-гренки Ringas.

2. Делаем заправку. Яичные желтки, горчицу и уксус взбиваем. Медленно вливаем оливковое масло и продолжаем взбивать до состояния эмульсии.

Готовим салат «Цезарь» по рецепту знаменитого Гордона Рамзи со слуцкими гренками Готовим салат «Цезарь» по рецепту знаменитого Гордона Рамзи со слуцкими гренками

3. Мелко нарезаем филе кильки (тоже можно взбить блендером), измельчаем чеснок до состояния пасты.

Готовим салат «Цезарь» по рецепту знаменитого Гордона Рамзи со слуцкими гренками

4. Перекладываем всё в миску к желткам и перемешиваем. Добавляем натёртый сыр, немного воды (пару столовых ложек) и одну треть лимонного сока. Заправка готова.

Готовим салат «Цезарь» по рецепту знаменитого Гордона Рамзи со слуцкими гренками Готовим салат «Цезарь» по рецепту знаменитого Гордона Рамзи со слуцкими гренками

5. Листья салата рвём руками в большую миску.

Готовим салат «Цезарь» по рецепту знаменитого Гордона Рамзи со слуцкими гренками

6. Добавляем сок лимона и половину заправки. Посыпаем гренками (взять половину пакета). Перемешиваем. Перемещаем салат в сервировочную миску или на порционные тарелки. Сверху выкладываем оставшиеся гренки и посыпаем тёртым сыром.

Готовим салат «Цезарь» по рецепту знаменитого Гордона Рамзи со слуцкими гренками

7. Разрезаем куриную грудку «бабочкой» — от тонкой части к толстой‚ но не до конца. С двух сторон приправляем грудку солью и молотым перцем.

Готовим салат «Цезарь» по рецепту знаменитого Гордона Рамзи со слуцкими гренками

8. Обжариваем грудку на растительном масле в течение 3−4 минут с каждой стороны на плоской сковороде-гриль.

Готовим салат «Цезарь» по рецепту знаменитого Гордона Рамзи со слуцкими гренками

9. Выкладываем на доску, поливаем частью соуса, оставляем на 5 минут.

Готовим салат «Цезарь» по рецепту знаменитого Гордона Рамзи со слуцкими гренками

10. Нарезаем мясо на диагональные полоски. Подаём тёплую курицу в отдельной тарелке, полив мясо оставшейся заправкой, чтобы салат не завял.

Готовим салат «Цезарь» по рецепту знаменитого Гордона Рамзи со слуцкими гренками

11. Салат готов. Приятного аппетита!

Готовим салат «Цезарь» по рецепту знаменитого Гордона Рамзи со слуцкими гренками

Ringas — еда или искусство?

Новинка от Слуцкого хлебозавода! Сухарики Ringas — сырные, со вкусом сметаны и зелени либо белых грибов со сметаной.

Готовим салат «Цезарь» по рецепту знаменитого Гордона Рамзи со слуцкими гренками. Пошаговая инструкция с фото

Отлично подходят для быстрого перекуса, их просто можно взять в дорогу, чтобы утолить голод. А ещё аппетитные, хрустящие сухарики — это отличная закуска к напиткам и ингредиент многих вкусных домашних блюд: бульонов, холодных и горячих супов, разнообразных салатов.

Дизайн упаковки напоминает акварельные наброски художника, создающего свой шедевр на берегу моря. Так и слуцкие пекари раскрыли своё сердце и создали сухарики Ringas!

При разработке нового бренда Слуцкий хлебозавод вдохновился итальянскими моти­ва­ми, где природ­ные краски смешивают­ся с невероятными ароматами, образуя атмосферу изысканности и гармонии.

ОАО «Слуцкий хлебозавод»
УНП 600 154 157

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