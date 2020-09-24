Готовим салат «Цезарь» со слуцкими гренками по рецепту знаменитого Гордона Рамзи. Пошаговая инструкция с фото

«Кур'ер» вместе со Слуцким хлебозаводом приготовил салат «Цезарь» по рецепту Гордона Рамзи‚ британского шеф-повара и популярного ведущего кулинарных шоу. Его рестораны удостоены 16 звёзд Мишлен.
Ингредиенты
Ингредиенты, которые добавлял в салат Гордон Рамзи:
- пшеничный хлеб — 100−150 г;
- сыр пармезан — 50 г;
- салат ромен — 2 пучка;
- куриная грудка — 2 шт.;
- соль, перец.
Для заправки:
- яичный желток — 2 шт.;
- дижонская горчица — 1 ч.л.;
- красный винный уксус — 1 ст.л.;
- оливковое масло — 100 мл;
- анчоусы — 50 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- сыр пармезан — 75 г;
- сок одного лимона.
Как сделать салат бюджетным
Не все нужные ингредиенты нашлись в магазинах Слуцка. Их можно было бы заказать в интернет-магазинах‚ но салат вышел бы совсем не бюджетным.
Какие ингредиенты заменить:
- хлеб — на сухари-гренки Ringas со вкусом сыра или сметаны и зелени (1 упаковка);
- салат ромен — на салат айсберг;
- дижонскую горчицу — на французскую с добавлением мёда;
- сыр пармезан — белорусским аналогом;
- анчоусы — килькой пряного посола с добавлением 0,5 ч.л. соевого соуса;
- куриный желток — на перепелиный (в целях безопасности, потому что по рецепту он не подвергается тепловой обработке. Но если вы доверяете качеству куриных яиц, то берите именно их).
Справка
- Время приготовления — 30 минут;
- Количество порций — 4.
Приготовление
1. Хлеб для гренок, как в оригинальном рецепте, обжаривать не надо‚ потому что у нас есть сухари-гренки Ringas.
2. Делаем заправку. Яичные желтки, горчицу и уксус взбиваем. Медленно вливаем оливковое масло и продолжаем взбивать до состояния эмульсии.
3. Мелко нарезаем филе кильки (тоже можно взбить блендером), измельчаем чеснок до состояния пасты.
4. Перекладываем всё в миску к желткам и перемешиваем. Добавляем натёртый сыр, немного воды (пару столовых ложек) и одну треть лимонного сока. Заправка готова.
5. Листья салата рвём руками в большую миску.
6. Добавляем сок лимона и половину заправки. Посыпаем гренками (взять половину пакета). Перемешиваем. Перемещаем салат в сервировочную миску или на порционные тарелки. Сверху выкладываем оставшиеся гренки и посыпаем тёртым сыром.
7. Разрезаем куриную грудку «бабочкой» — от тонкой части к толстой‚ но не до конца. С двух сторон приправляем грудку солью и молотым перцем.
8. Обжариваем грудку на растительном масле в течение 3−4 минут с каждой стороны на плоской сковороде-гриль.
9. Выкладываем на доску, поливаем частью соуса, оставляем на 5 минут.
10. Нарезаем мясо на диагональные полоски. Подаём тёплую курицу в отдельной тарелке, полив мясо оставшейся заправкой, чтобы салат не завял.
11. Салат готов. Приятного аппетита!
Ringas — еда или искусство?
Новинка от Слуцкого хлебозавода! Сухарики Ringas — сырные, со вкусом сметаны и зелени либо белых грибов со сметаной.
Отлично подходят для быстрого перекуса, их просто можно взять в дорогу, чтобы утолить голод. А ещё аппетитные, хрустящие сухарики — это отличная закуска к напиткам и ингредиент многих вкусных домашних блюд: бульонов, холодных и горячих супов, разнообразных салатов.
Дизайн упаковки напоминает акварельные наброски художника, создающего свой шедевр на берегу моря. Так и слуцкие пекари раскрыли своё сердце и создали сухарики Ringas!
При разработке нового бренда Слуцкий хлебозавод вдохновился итальянскими мотивами, где природные краски смешиваются с невероятными ароматами, образуя атмосферу изысканности и гармонии.
ОАО «Слуцкий хлебозавод»
УНП 600 154 157
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