«Кур'ер» вместе со Слуцким хлебозаводом приготовил салат «Цезарь» по рецепту Гордона Рамзи‚ британского шеф-повара и популярного ведущего кулинарных шоу. Его рестораны удостоены 16 звёзд Мишлен.

Ингредиенты

Ингредиенты, которые добавлял в салат Гордон Рамзи:

пшеничный хлеб — 100−150 г;

сыр пармезан — 50 г;

салат ромен — 2 пучка;

куриная грудка — 2 шт.;

соль, перец.

Для заправки:

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яичный желток — 2 шт.;

дижонская горчица — 1 ч.л.;

красный винный уксус — 1 ст.л.;

оливковое масло — 100 мл;

анчоусы — 50 г;

чеснок — 2 зубчика;

сыр пармезан — 75 г;

сок одного лимона.

Как сделать салат бюджетным

Не все нужные ингредиенты нашлись в магазинах Слуцка. Их можно было бы заказать в интернет-магазинах‚ но салат вышел бы совсем не бюджетным.

Какие ингредиенты заменить:

хлеб — на сухари-гренки Ringas со вкусом сыра или сметаны и зелени (1 упаковка);

салат ромен — на салат айсберг;

дижонскую горчицу — на французскую с добавлением мёда;

сыр пармезан — белорусским аналогом;

анчоусы — килькой пряного посола с добавлением 0,5 ч.л. соевого соуса;

куриный желток — на перепелиный (в целях безопасности, потому что по рецепту он не подвергается тепловой обработке. Но если вы доверяете качеству куриных яиц, то берите именно их).

Справка

Время приготовления — 30 минут;

Количество порций — 4.

Приготовление

1. Хлеб для гренок, как в оригиналь­ном рецепте, обжаривать не надо‚ потому что у нас есть сухари-гренки Ringas.

2. Делаем заправку. Яичные желтки, горчицу и уксус взбиваем. Медленно вливаем оливковое масло и продолжаем взбивать до состояния эмульсии.

3. Мелко нарезаем филе кильки (тоже можно взбить блендером), измельчаем чеснок до состояния пасты.

4. Перекладываем всё в миску к желткам и перемешиваем. Добавляем натёртый сыр, немного воды (пару столовых ложек) и одну треть лимонного сока. Заправка готова.

5. Листья салата рвём руками в большую миску.

6. Добавляем сок лимона и половину заправки. Посыпаем гренками (взять половину пакета). Перемешиваем. Перемещаем салат в сервировочную миску или на порционные тарелки. Сверху выкладываем оставшиеся гренки и посыпаем тёртым сыром.

7. Разрезаем куриную грудку «бабочкой» — от тонкой части к толстой‚ но не до конца. С двух сторон приправляем грудку солью и молотым перцем.

8. Обжариваем грудку на растительном масле в течение 3−4 минут с каждой стороны на плоской сковороде-гриль.

9. Выкладываем на доску, поливаем частью соуса, оставляем на 5 минут.

10. Нарезаем мясо на диагональные полоски. Подаём тёплую курицу в отдельной тарелке, полив мясо оставшейся заправкой, чтобы салат не завял.

11. Салат готов. Приятного аппетита!

Ringas — еда или искусство?

Новинка от Слуцкого хлебозавода! Сухарики Ringas — сырные, со вкусом сметаны и зелени либо белых грибов со сметаной.

Отлично подходят для быстрого перекуса, их просто можно взять в дорогу, чтобы утолить голод. А ещё аппетитные, хрустящие сухарики — это отличная закуска к напиткам и ингредиент многих вкусных домашних блюд: бульонов, холодных и горячих супов, разнообразных салатов.

Дизайн упаковки напоминает акварельные наброски художника, создающего свой шедевр на берегу моря. Так и слуцкие пекари раскрыли своё сердце и создали сухарики Ringas!

При разработке нового бренда Слуцкий хлебозавод вдохновился итальянскими моти­ва­ми, где природ­ные краски смешивают­ся с невероятными ароматами, образуя атмосферу изысканности и гармонии.

ОАО «Слуцкий хлебозавод»

УНП 600 154 157