МВД сообщило о 364 задержанных на акциях протеста 23 сентября

В среду, 23 сентября, по информации МВД, в различных населённых пунктах страны зафиксированы 59 протестных акций с участием около 5 тысяч человек.

«С целью пресечения массовых нарушений общественного порядка со стороны агрессивно настроенных лиц правоохранители использовали спецсредства и технику», — говорится в сообщении.

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Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 364 человека (из них в Минске — 252). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям под стражей остаются 320 человек.

В МВД также отметили, что среди милиционеров есть пострадавшие.

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