В Слуцке прошло заседание штаба по реагированию на COVID-19. Какие решения были приняты

В Слуцком райисполкоме 23 сентября прошло заседание штаба по реагированию на инфекцию, передаваемую вирусом COVID-19. Об этом сообщает «Слуцкий край».

О больнице

Олег Лесников, главный врач Слуцкой ЦРБ, отметил, что в Слуцком районе наблюдается рост заболевания острыми респираторными инфекциями и коронавирусом.

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В связи с этим с 24 сентября в Слуцкой ЦРБ дополнительно будут перепрофилированы три терапевтических отделения для лечения больных коронавирусом (как было и во время первой волны).

О 13-й школе

На заседании также обсудили вопросы профилактики коронавирусной инфекции в средней школе № 13.

Светлана Игнатович, заместитель главного врача Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии, отметила, что в учреждении образования ситуация под контролем, осуществляется ежедневное эпидемиологическое слежение за заболеваемостью среди работников и учащихся. В учреждении организовывается выполнение методических рекомендаций центра гигиены, организован масочный режим, входной контроль (термометрия).

О школьниках

Утром перед отправкой детей в школу, уходом на работу желательно измерить температуру. В случае её повышения нужно обязательно обратиться в Слуцкую больницу, рекомендует ЦГиЭ.

Об общественных местах

В связи со сложившейся ситуацией Слуцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии настоятельно рекомендует в учреждениях торговли, транспорте и других общественных местах обязательное ношение масок, соблюдение дистанции как минимум 1 метра, особенно если у кого-то кашель, насморк и повышенная температура.

Чтобы сдержать рост заболеваний, необходимо выполнять рекомендации специалистов.