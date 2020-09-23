Вырастим богатый урожай лука и чеснока вместе с КУП «Слуцкторг»

В магазинах:
- № 7 «Промтовары» (ул. Ленина, 195);
- № 18 «Дачник» (ул. Ленина, 118);
- № 12 «Посудохозяйственный» (ул. Копыльская, 5)
полюбившиеся сорта лука-севка «Штутгартер», «Стурон», «Бирнформиге», «Геркулес», «Кармен»,
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чеснок озимый семенной «Полёт», а также широкий ассортимент сидератов для оздоровления почвы: горчица белая «Елена», редька масличная «Ника»,
рапс озимый,
овёс «Лидия».
Не забывайте про «Щедрые дни»:
- магазин № 7 «Промтовары»: среда и пятница с 13.00
- магазин № 12 «Посудохозяйственный»: среда с 13.00
- магазин № 18 «Дачник»: вторник и четверг скидка 10%.
Приглашаем за покупками!
КУП «Слуцкторг» УНП 600 154 555
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