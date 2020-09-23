«Я не могу, не имею права бросить белорусов». О чём говорил Лукашенко на своей шестой инаугурации

Нынешний год войдёт в историю Беларуси как крайне эмоциональный период. Сейчас необходимо вернуть страну к безопасной жизни. Об этом говорил Александр Лукашенко на инаугурации 23 сентября, сообщает пресс-служба.

— Мы не просто выбирали президента страны — мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит ещё немало сделать, — заявил Лукашенко.

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Он заявил, что этот год войдёт в историю Беларуси как крайне эмоциональный период, в который «нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов — вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств».

— Но мы оказались в числе очень немногих — даже, может быть, единственные, — где «цветная революция» не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну, — подчеркнул он.

Александр Лукашенко отметил, что эти события позволили убедиться в том, что белорусы, «несмотря на дьявольски изощрённые подталкивания извне, сохранили уважение друг к другу».

— Когда-то Божьим промыслом народ Беларуси легко и, скажем прямо, неожиданно обрёл свою независимость. И мы долго воспринимали её как данность. Порой не ценили. Сегодня же, выстрадав эту победу, мы поднялись на новую ступень самосознания. Остыв от горячки электоральных баталий, увидели, как взрослеет вся наша нация. И пусть Беларусь по мировым меркам совсем молодое независимое государство, но белорусы как нация уже не дети, мы — народ, — заявил Лукашенко.

Сейчас, по его словам, находясь на краю мирового кризиса, необходимо вернуть страну к безопасной жизни, которая была в республике всегда

— Я не могу, не имею права бросить белорусов, которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей, всех, кто в столь сложный для Беларуси период остался верен стране и народу. Это те, кто героически противостоял угрозе пандемии, проявляя свои лучшие профессиональные и человеческие качества, кто сберёг здравый смысл в условиях дезориентации общества. Государственные служащие и люди в погонах проявили стойкость, мужество и монолитность.

Александр Лукашенко заявил, что это был не только их служебный долг, но и сознательный выбор, и он понял, «что не только меня, но и наш народ окружают патриоты».

Он заявил, что в условиях поствыборной обстановки коллективы предприятий «показали всю свою мудрость, выбрав цех, а не площадь». Не подвели труженики села, благодаря которым все эти месяцы регионы жили обычной жизнью — возделывали и убирали урожай с полей.

— Государственная политика в области науки, творчества и спорта неизбежно породит новых героев. Хотелось бы таких, которые адекватно оценят вклад в них государства и будут ему всегда благодарны, — добавил Лукашенко.

Лукашенко считает, что сила белорусской власти и доверие к ней заключаются в том, что в трудные времена мы не отказывались от своей социальной политики.

— Поддержка пенсионеров, многодетных семей, социально уязвимых слоёв общества останется визитной карточкой белорусского пути при любых обстоятельствах и в любых условиях, — заявил он.

При этом Лукашенко подчеркнул: важно, чтобы и молодёжь сохраняла уважение к своим родителям.

«Мы вместе предотвратили катастрофу»

После церемонии инаугурации белорусские военные принесли клятву на верность народу и президенту. Они поклялись, что всегда готовы надёжно защитить суверенитет и территориальную целостность Родины.

Текст клятвы произнёс министр обороны Виктор Хренин. В ответ прозвучало троекратное «Клянёмся!» от военнослужащих, после чего оркестр исполнил гимн.

Обратившись к военнослужащим, Лукашенко отметил, что клятва звучит в год 75-летия Победы.

— Эта священная дата напоминает нам, что преданность своему Отечеству и готовность отдать жизнь за свободу у белорусов в крови. Сегодня за нами Беларусь. И мы сделаем всё, чтобы сберечь главное — мир на своей земле. Мир, за который заплачено миллионами жизней самоотверженных воинов, их матерей, отцов, жён и детей.

Александр Лукашенко отметил, что сегодня кому-то очень не нравится, что здесь, в центре Европы, всё ещё есть безопасный островок, «где стабильность и социальная справедливость — не пустые слова, а стержневая идея государства и несущая опора народовластия, высшая форма демократии».

— Оглядываясь назад, уже можно сказать, что мы вместе с вами предотвратили катастрофу, сорвали очередной гибридный революционный сценарий по расшатыванию основ белорусской государственности. Может быть, кто-то из нас, людей в погонах, сегодня не понимает, что произошло. Но я уверен, буквально через малый промежуток времени все вы — стоящие передо мной — поймёте, что вы спасли мир на этом клочке земли, отстояли суверенитет и независимость нашей страны.

— Поймите, ребята, это не каждый белорус, к сожалению, сегодня понимает. Но очень скоро поймёт. Это — наша работа. Мы должны были сделать эту работу. И мы её сделали. Нас пробовали на прочность, пытались разжечь вражду и ненависть, разделить страну и посеять хаос. Не вышло и не выйдет! — добавил Лукашенко.

Он также заявил, что как главнокомандующий обязуется отстаивать национальные интересы страны, чего бы это ни стоило.

Александр Лукашенко вступил в должность 23 сентября во Дворце независимости. Дата и время проведения мероприятия до последнего момента скрывались.