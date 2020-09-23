Лукашенко вступил в должность президента Беларуси… На церемонии, подготовку которой скрывали

В среду, 23 сентября, Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси, сообщает БелТА. Это его шестая инаугурация. Дата проведения мероприятия до последнего момента скрывалась.

Церемония инаугурации началась во Дворце независимости в Минске. На ней присутствуют несколько сотен человек. Среди них высшие чиновники, члены парламента, руководители государственных организаций и СМИ, деятели науки, культуры и спорта.

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Положив правую руку на Конституцию, Лукашенко произнёс присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель ЦИК Лидия Ермошина вручила ему удостоверение президента Беларуси, пишет БелТА.

О церемонии инаугурации не было объявлено заранее, подготовка к ней не афишировалась. Она должна была пройти не позднее чем через два месяца после президентских выборов, то есть до 9 октября.