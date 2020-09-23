«Лукашенко столкнулся с кризисом легитимности». Эксперты о внезапной инаугурации и её последствиях

В Минске прошла не объявленная заранее шестая инаугурация Александра Лукашенко. Такого в истории независимой Беларуси еще не было: дата вступления в должность всегда объявлялась за несколько дней до церемонии, к ней готовились гости, по телевидению шла прямая трансляция мероприятия. TUT. BY поговорил с экспертами о том, почему было принято решение провести инаугурацию почти тайно и к каким последствиям для уже разгоревшегося кризиса доверия между властью и обществом это приведет.

«Власть понимает, что не имеет никакого кредита доверия, поэтому идет на такие шаги»

Статья 10 Закона «О Президенте Республики Беларусь» гласит:

Президент вступает в должность после принесения Присяги. Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, судей Конституционного Суда, Верховного Суда и Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь не позднее двух месяцев со дня избрания Президента. Для участия в церемонии принесения Присяги могут приглашаться также члены Совета Министров Республики Беларусь, другие должностные лица, представители политических партий, общественных объединений, религиозных конфессий Республики Беларусь, аккредитованные в Республике Беларусь дипломаты и представители иностранных государств.

После оглашения текста Присяги президент подписывает акт о принесении Присяги. После подписания акта о принесении Присяги председатель ЦИК вручает президенту удостоверение. Исполняется государственный гимн Республики Беларусь. Церемония принесения Присяги президентом транслируется по республиканскому телевидению и радио.

Андрей Егоров, аналитик Центра европейской трансформации, отмечает, что на инаугурации обычно приглашают не только чиновников, но и дипломатический корпус, и представителей различных сфер общества, как это было в предыдущие годы. Как рассказал TUT. BY один из участников инаугурации, представители Академии наук и культуры на церемонии были. А вот послов на мероприятие не пригласили, даже посла России Дмитрия Мезенцева.

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— Конечно, они могут, а не должны быть приглашены, но в политическом смысле это же публичное политическое действие. И чем более оно публичное, тем лучше, там должно присутствовать максимально широкое количество значимых общественных стейкхолдеров: парламент, министерства, представители значимых общественных групп, послы. Это торжественное политическое действие, оно должно транслироваться для всей нации, все должны об этом узнать. Власть не только не соблюдает политический этикет, чем подрывают политическую легитимацию, но еще и нарушает закон: в соответствии с законом «О президенте», инаугурация должна транслироваться по телевидению и радио, а она «транслировалась» по телеграм-каналам, — говорит Егоров.

По его мнению, так было сделано, потому что Лукашенко столкнулся с кризисом легитимности: большинство не считает его законно избранным президентом, считает, что выборы сфальсифицированы.

— Соответственно, должны быть назначены новые выборы. Поскольку дата инаугурации была датой календаря, которая завершала этот избирательный цикл, к ней было приковано общественное внимание. И в общем было понятно, что общество среагирует крайне негативно, это опять может вызвать волну массовых протестов и выхода людей на улицы. Опасаясь этого, власть решила провести инаугурацию тайно, в экспресс-режиме, — говорит Егоров.

Эксперт считает, что проведение тайной инаугурации приведет к обострению конфликта между обществом и властью.

— Более того, это демонстрирует, что власть и сама понимает, что не имеет никакого кредита доверия от общества, поэтому идет на такие довольно странные шаги. Но это лишь утверждает общество в том, что оно в своих установках абсолютно право и, лишая легитимности действующего президента и действующую власть, общество поступает правильно. Какая будет реакция? Люди обсмеют все это, думаю, социальные сети просто взорвутся. И, возможно, мы увидим всплеск уличной активности — улицей люди сегодня реагируют на все события, — говорит Андрей Егоров.

Андрей Казакевич, политолог, директор Института политических исследований «Палітычныя сфера», считает, что инаугурация, о которой никто не знал заранее, свидетельствует о неуверенности власти в самой себе.

— Власть чувствует хрупкость своих позиций внутри и за пределами страны настолько, что вынуждена была провести такую важную и торжественную процедуру фактически тайно. Основным фактором является опасение, что это вызовет новую волну протестов, которую все равно надо будет ждать в ближайшие выходные, — считает Казакевич.

Некоторые участники церемонии, по данным TUT. BY, были приглашены накануне, но не знали, на какое мероприятие. Казакевич связывает это с недоверием, в том числе внутри власти.

— Это выглядит и странно, и беспомощно. Демонстрирует неуверенность в своих силах и наличие внутренних проблем в правящей номенклатуре. Это все связано с опасениями власти, что в любой момент такого рода событие, как инаугурация, может быть использовано политическими силами, в том числе и правящей элитой, для дестабилизации и обострения политического кризиса, — считает эксперт.

«Лукашенко не хотел картинки с БЧБ-флагами у дворца»

Юрий Дракохруст, обозреватель белорусской службы «Радио Свобода», подчеркивает: Александр Лукашенко — медийный человек, и если бы он объявил дату инаугурации, как это делалось в прежние годы, то на подступах ко Дворцу независимости стояли бы десятки тысяч людей с бело-красно-белыми флагами.

— Люди кричали бы «Уходи!» и эту картинку показал бы весь мир. И это была бы картинка «легитимности» этого президента. Лукашенко такой картинки не хотел. Конечно, картинка, которая есть, тоже не самая радужная, но надо понимать, что инаугурация — чисто технический момент, чисто «подписать ведомость». Думаю, что Лукашенко взвесил оба варианта: объявить дату и увидеть реакцию людей или тайно провести инаугурацию. Оба варианта плохие, но устранить первый вариант — закрыть весь Минск до кольцевой — на это ресурсов нет. Поэтому был холодный расчет между двумя плохими вариантами.

Дракохруст не считает, что инаугурация приведет к обострению конфликта между властью и обществом: Лукашенко сам задал планку, что инаугурация — просто техническая процедура, общество, не признающее Лукашенко законно избранным президентом, вряд ли добавит значимости этой процедуре.

Эксперт напоминает, что в резолюции Европарламента, принятой на прошлой неделе, сказано: по истечении предыдущего президентского срока Лукашенко — 5 ноября — Европарламент не будет признавать его президентом Беларуси.

— Выходит, что уже с сегодняшнего дня, а не с 5 ноября, когда заканчивается каденция, Европарламент не признает Лукашенко действующим президентом. Но с другой стороны, Жозеп Боррель заявлял, что отсутствие демократической легитимности — не то же самое, что реальность. Боррель сказал, что Европа признает реальность, поэтому какие-то отношения все-таки будут сохраняться. Ну и утверждение посла в Комитете по международным делам США — тоже сигнал того, что эту бюрократическую процедуру никто не останавливал, то есть отношения пока никто не разрывает. Заседание глав правительств ЕС перенесли на середину октября, к тому времени инаугурация Лукашенко может забыться. Поэтому пока трудно сказать, какие практические последствия будет иметь такая инаугурация с точки зрения международных отношений, — считает Дракохруст.