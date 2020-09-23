Инаугурация Лукашенко. Что известно на данный момент

НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Лукашенко вступил в должность президента Беларуси… На церемонии, подготовку которой скрывали

У Дворца независимости в Минске с утра 23 сентября замечено скопление техники и военных. Проспект Независимости перекрыт. Что за мероприятие запланировано, узнать пока не удалось. Но уже появился слух о том, что это может быть инаугурация Александра Лукашенко. TUT. BY разбирался, когда она должна пройти и что о ней известно на данный момент.

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В соответствии с Конституцией инаугурация главы государства проходит в срок не позднее двух месяцев со дня выборов, то есть не позднее 9 октября. Но даты мероприятия до сих пор нет — депутаты не раз говорили TUT. BY, что пока не получали приглашения на инаугурацию, подтвердили они это и накануне. Помимо депутатов на церемонию обычно приглашается немало гостей. Например, в 2015 году в ней приняли участие порядка тысячи человек: высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики, представители дипломатического корпуса, зарубежные гости.

На 10 утра 23 сентября ни послы, ни министры, с которыми удалось связаться TUT. BY об инаугурации, назначенной на сегодня, не слышали.

— Скорее всего, во Дворце проходит репетиция инаугурации. Раньше тоже репетировали, просто никто не обращал внимания, потому что это проходило без техники и силовиков у Дворца. Но рота почётного караула всегда делала прогон, — рассказал источник TUT. BY, знакомый с ситуацией.

Кроме того, на инаугурации обязательно присутствуют председатель Совета Республики, председатель Палаты представителей, председатель Верховного суда, председатель Конституционного суда, председатель ЦИК. В ЦИК TUT. BY сказали, что Лидия Ермошина сегодня на рабочем месте, дата инаугурации ещё в понедельник, 21 сентября, известна не была.

В 9 утра читатель TUT. BY прислала в редакцию фотографии, как люди в костюмах вышли из здания Администрации президента на Карла Маркса, 38 и сели в припаркованные рядом автобусы и автомобили. Куда они поехали, неизвестно.