Главред «Нашей Нивы» задержан по делу о клевете в отношении замминистра внутренних дел

Егор Мартинович задержан на трое суток, он находится в статусе подозреваемого по уголовному делу о клевете в отношении заместителя министра внутренних дел Александра Барсукова.

Об этом сообщила в фейсбуке жена главного редактора «Нашей Нивы» Адарья Гуштын, передаёт TUT.BY.

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— Егор Мартинович — подозреваемый по ст. 188 Уголовного кодекса (Клевета, за высказывания Соколовского про Барсукова). Трое суток, как и ожидалось, он проведёт в изоляторе, — написала она. Сегодня утром в квартире Егора Мартиновича прошёл обыск, его проводило управление собственной безопасности (УСБ) МВД.

— Заведено дело по ст. 188 УК (Клевета), потерпевший — заместитель министра внутренних дел Барсуков, за статью, где диджей говорит, что тот якобы бил его на Окрестина. У Егора Мартиновича пока никакого статуса нет. Закончится обыск, его повезут на допрос в Центральный аппарат СК. Егор давал им раньше пояснения по ситуации со статьёй про Барсукова, сегодня они его вызвали на ознакомление с экспертизой, но не дали даже доехать до них. У Егора есть адвокат, мы добились того, чтобы он был на обыске. На допрос он также поедет, — сообщила Адарья Гуштын.

КОНТЕКСТ. Диджеи Кирилл Галанов и Влад Соколовский 6 августа в Киевском сквере включили песню «Перемен». В тот день на площадке, которая была выделена для проведения агитационных митингов, проходил День открытых дверей учреждений дополнительного образования.

В тот же вечер молодых людей задержали. 7 августа над ними состоялся суд, который назначил им по 10 суток административного ареста за совершение мелкого хулиганства.

Половину этого срока Влад Соколовский провёл в карцере. Кирилл Галанов провёл в одиночной камере три дня.

После освобождения Влад Соколовский рассказывал, что в один из дней к нему в карцер заходил мужчина, сказал примерно следующее: «Ну что, послушал песню, перемен захотел?».

— Получил от него два раза в спину. Сказал, что это только начало: «Рассчитывай, что тебе 10 лет дадут». Якобы ему говорили, будто мне и Кириллу заплатили деньги, чтобы мы включили «Перемен».

21 августа с Владом Соколовским провели беседу в МВД. Тогда Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД, сообщала, что в отношении Соколовского никаких уголовных и административных процессов не ведётся.

22 августа диджеи уехали в Литву.