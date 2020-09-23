Почему в больнице Слуцка образовалась большая очередь на компьютерную томографию. И как решили проблему

В среду, 23 сентября, в своём аккаунте в Instagram случчанин выложил фото с огромной очередью на компьютерную томографию в Слуцкой больнице. Он подписал снимок так: «На часах 7.30, а очередь уже из 30 человек. Я занял ровно в 7 утра, и уже был 6-м».

Об этой ситуации во время разговора с корреспондентом «Кур'ера» упомянул и Олег Лесников, главный врач Слуцкой ЦРБ.

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«С завтрашнего дня (24 сентября. — Прим. ред.) компьютерный томограф для инфекционных пациентов будет работать в две смены, хотя сначала работал в одну. Вчера и сегодня мы заметили, что врачи не справляются — не всех людей могут принять, — сказал главврач. — Очереди большие, потому что КТ уже была расписана для пациентов, которые были распланированы заранее. И это люди с тяжёлыми патологиями, которым это обследование жизненно необходимо, например, с онкозаболеваниями».