«Не сомневаюсь, что мы пролечим всех и справимся». Главврач Слуцкой больницы о коронавирусе в 13-й школе и не только

Карантин в СШ № 13 не вводят. Там не достигнут порог заболеваемости, который для этого необходим. Об этом «Кур'еру» сообщил Олег Лесников, главный врач Слуцкой ЦРБ.

Эту же информацию «Кур'еру» подтвердили в Слуцком зональном центре гигиены и эпидемиологии. В школе организован масочный режим, термометрия. Всё под контролем специалистов центра.

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Точное количество заболевших не озвучили ни в Слуцкой ЦРБ, ни в санитарной службе района.

«Обследовали практически всех»

Олег Лесников рассказал «Кур'еру», что по сравнению с 22 сентября (коронавирус подтвердился у шести учителей и одного школьника) в среду, 23 сентября, количество заболевших COVID-19 увеличилось.

«Мы протестировали учеников. У некоторых выявлено бессимптомное и лёгкое течение коронавируса, но не более пятерых.

Позавчера мы обследовали на ПЦР практически весь взрослый состав 13-й школы (персонал и педагогический коллектив) и контакты 1-го и 2-го уровней. А также всех учеников, у которых были малейшие проявления вирусной инфекции", — сказал главный врач Слуцкой больницы.

«Если человек заболел, то это не обязательно коронавирус»

Олег Лесников пояснил, что если человек заболел, то это не обязательно коронавирус.

«Сейчас у детей встречаются и другие вирусные инфекции. В отличие от первой волны пандемии весной и в начале лета, когда появлялись признаки простуды и это практически всегда оказывался COVID-19, сейчас совсем не так. То есть мы имеем всплеск заболеваний вирусными инфекциями, в том числе и коронавирусной», — сказал он.

«Пролечим всех и справимся»

Слуцкая ЦРБ делает тесты в соответствии с нормативной документацией. Анализ ПЦР не делают произвольно, только когда есть основания:

клиническая картина с характерными проявлениями,

вирусная двухсторонняя пневмония,

если человек является контактом первого или второго уровня по информации ЦГиЭ.

«Но учитывая, что в 13-й школе большой коллектив, мы всех, кого могли, обследовали. И постоянно эту работу продолжаем. Наша основная задача — прервать цепочку передачи вируса от одного человека к другому. А то, что мы пролечим всех и справимся, не сомневаемся», — резюмировал главный врач.

Напомним, что эпидемиологическая обстановка в Слуцке и районе по коронавирусу сложная — пошла вторая волна. Инфекционное отделение больницы не справляется, рассказывал главный врач Слуцкой ЦРБ.

«Мы отправляем пациентов с коронавирусной инфекцией в Солигорскую и Марьиногорскую ЦРБ. В принципе, минимум 5 человек в день мы выявляем по коронавирусу, а то бывает и больше», — рассказывал Олег Лесников.

На прошлой неделе стало известно о вспышке COVID-19 в СШ № 13. Но карантин не вводили. Официально озвучили, что на 22 сентября коронавирус выявили у шести учителей, которые госпитализированы в Слуцке, и у одного ребёнка.

В ТЕМУ. Что делать случчанам, если платный тест на COVID-19 оказался положительным.

Ранее «Кур'ер» рассказывал:

по каким причинам светит самоизоляция с оформлением больничного;

как оплачиваются больничные;

если заболел ребёнок, то что будет с родителями;

что будет, если человек, находясь на больничном в самоизоляции, сходит в гости;

человек не работает и уходит на самоизоляцию — оплатят ли ему больничный.

Более подробно об этом можно прочитать здесь.