Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 24 сентября. Обзор

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«Ситуация напряжённая, люди боятся заражений»
В пятницу, 18 сентября, сразу несколько родителей учащихся и сами ученики средней школы № 13 анонимно рассказали «Кур'еру», что у них заболели более десяти педагогов. Родители подозревают, что это коронавирус.
В роддомах случаются настоящие чудеса
Женский проект Lampa газеты «Кур'ер» запускает цикл материалов «Трудности профессии». Первой героиней стала Алла Хорькова, акушерка с 8-летним стажем. Она рассказала о трудностях и радостях своей профессии.
За 20 лет случчан стало меньше почти на 16 000
Белстат опубликовал первые итоги переписи населения-2019. Согласно им, население Случчины с 1999 года уменьшилось на 15 904 человека в основном за счёт сокращения численности сельчан. Их стало меньше на 14 173 человека.
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Как будут пополнять прохудившийся бюджет
В Беларуси хотят повысить некоторые налоги для физлиц и предпринимателей. Речь идёт о фиксированном налоге для тех, кто сдаёт в аренду квартиры и другую недвижимость, а также о едином налоге с ИП и физлиц, подоходном налоге для владельцев усадеб и ремесленников. Кроме того, планируется поднять ставки акцизов на сигареты и алкоголь. Эти намерения прописаны в проекте закона «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь», который вынес на обсуждение Минфин.
Дочь требует новый памятник для отца
В «Кур'ер» обратилась пенсионерка Александра Илюкевич. Случчанка рассказала, что пять лет назад на могилу её отца упала сосна. Теперь памятник нуждается в замене. Женщина считает, что власти должны помочь ей поставить памятник, так как её отец — заслуженный человек и многое сделал для родины.
«У нас не пропадает ни одного перчика»
Наши читатели продолжают присылать нам фотографии своего чудо-урожая. В этот раз Татьяна Шалыгина, жительница агрогородка Весея, похвалилась перцами-гигантами, которые она вырастила на своём участке.
Аб чалавечых адносінах і КДБ
Чытаючы сённяшнія паведамленні пра сілавікоў, успамінаю час пасля смерці Сталіна, калі паводзіны і адносіны да людзей у служак Камітэта дзяржбяспекі мяняліся і станавіліся чалавечыя. Аднаго такога супрацоўніка КДБ я сустрэў у горадзе Паўладар, што ў Казахстане.
По рецепту Гордона Рамзи. Салат «Цезарь» со слуцкими гренками
«Кур`ер» вместе со Слуцким хлебозаводом приготовил салат «Цезарь» по рецепту Гордона Рамзи‚ британского шеф-повара и популярного ведущего кулинарных шоу. Его рестораны удостоены 16 звёзд Мишлен.
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