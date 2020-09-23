Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 24 сентября. Обзор

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«Ситуация напряжённая, люди боятся заражений»

В пятницу, 18 сентября, сразу несколько родителей учащихся и сами ученики средней школы № 13 анонимно рассказали «Кур'еру», что у них заболели более десяти педагогов. Родители подозревают, что это коронавирус.

В роддомах случаются настоящие чудеса

За 20 лет случчан стало меньше почти на 16 000

Женский проект Lampa газеты «Кур'ер» запускает цикл материалов «Трудности профессии». Первой героиней стала Алла Хорькова, акушерка с 8-летним стажем. Она рассказала о трудностях и радостях своей профессии.

Белстат опубликовал первые итоги переписи населения-2019. Согласно им, население Случчины с 1999 года уменьшилось на 15 904 человека в основном за счёт сокращения численности сельчан. Их стало меньше на 14 173 человека.

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Как будут пополнять прохудившийся бюджет

Дочь требует новый памятник для отца

«У нас не пропадает ни одного перчика»

Аб чалавечых адносінах і КДБ

По рецепту Гордона Рамзи. Салат «Цезарь» со слуцкими гренками

В Беларуси хотят повысить некоторые налоги для физлиц и предпринимателей. Речь идёт о фиксированном налоге для тех, кто сдаёт в аренду квартиры и другую недвижимость, а также о едином налоге с ИП и физлиц, подоходном налоге для владельцев усадеб и ремесленников. Кроме того, планируется поднять ставки акцизов на сигареты и алкоголь. Эти намерения прописаны в проекте закона «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь», который вынес на обсуждение Минфин.В «Кур'ер» обратилась пенсионерка Александра Илюкевич. Случчанка рассказала, что пять лет назад на могилу её отца упала сосна. Теперь памятник нуждается в замене. Женщина считает, что влас­ти должны помочь ей поставить памятник, так как её отец — заслуженный человек и многое сделал для родины.Наши читатели продолжают присылать нам фотографии своего чудо-урожая. В этот раз Татьяна Шалыгина, жительница агрогородка Весея, похвалилась перцами-гигантами, которые она вырастила на своём участке.Чытаючы сённяшнія паведамленні пра сілавікоў, успамінаю час пасля смерці Сталіна, калі паводзіны і адносіны да людзей у служак Камітэта дзяржбяспекі мяняліся і станавіліся чалавечыя. Аднаго такога супрацоўніка КДБ я сустрэў у горадзе Паўладар, што ў Казахстане.«Кур`ер» вместе со Слуцким хлебозаводом приготовил салат «Цезарь» по рецепту Гордона Рамзи‚ британского шеф-повара и популярного ведущего кулинарных шоу. Его рестораны удостоены 16 звёзд Мишлен.