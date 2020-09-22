Слуцкая больница: в СШ № 13 заболели коронавирусом шесть учителей и один школьник

По состоянию на 22 сентября в стационаре Слуцкой ЦРБ находятся на лечении семь работников СШ № 13, у шести из них подтвердился коронавирус. Также COVID-19 заболел один ученик.

В управлении по образованию Слуцкого райисполкома решается вопрос организации учебного процесса, рассматривается возможность привлечения дополнительного педагогического состава либо дистанционного обучения, сообщает «Слуцкий край» со ссылкой на Олега Лесникова, главного врача Слуцкой ЦРБ.

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Ранее он сообщал «Кур'еру», что у него нет данных, какая в этой школе заболеваемость коронавирусом. «Там есть повышение уровня заболеваемости вирусными инфекциями», — сказал Олег Лесников.

Напомним, что на прошлой неделе сразу несколько родителей учащихся и сами учащиеся средней школы № 13 анонимно рассказали «Кур'еру», что у них заболели более 10-ти педагогов. Родители подозревали, что это коронавирус.

Что происходит в СШ № 13, вчера «Кур'еру» сообщали в Слуцком зональном центре гигиены и эпидемиологии.

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