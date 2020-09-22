Партнёры карты Lampa
Список партнёров женского проекта Lampa

Студия колористики «Color it» в Слуцке

Lampa
Lampa
0
Студия «Color it» открылась в Слуцке в 2020 году. Мастера занимаются всеми видами окрашивания волос и «выходом из чёрного».

Студия колористики «Color it» в Слуцке

Преимущество студии в том, что она идёт в ногу со временем. В «Color it» можно сделать от простого однотонного окрашивания до самых сложных современных техник, в том числе и «выход из чёрного» по новой методике без потери качества волос. Мастера работают на материалах премиум-класса.

Какие услуги есть в студии «Color it»

Вот перечень услуг:

  • однотонное окрашивание;
  • тонирование волос;
  • тotalBlond;
  • мелирование: классическое и «вуаль»;
  • сложное окрашивание (балаяж, шатуш, AirTouch и др.);
  • чистка «грязного» блонда (без осветления);
  • выведение косметического пигмента («выход из чёрного»).

Если у вас есть карта женского проекта Lampa, то вы можете получить скидку в студии «Color it» — 10%.

Студия колористики «Color it» в Слуцке

Студия колористики «Color it» в Слуцке

Instagram — здесь.

Телефон: 8 029 360 10 40.

УНП 692 067 275 ИП Алешко Т.А.




Лампа

Детский магазин «Карапуз»

0
В детском магазине «Карапуз» представлено много товаров для новорождённых. В магазине много игрушек, одежды, детской косметики и другое для детей до 3 лет. Один...
Далее
Лампа

Образовательный центр «ЮлТан plus»

0
Образовательный центр «ЮлТан plus» предоставляет свои услуги в сфере образования с 2013 года. В процессе взаимодействия мы используем специально разработанные программы для эффективного обучения...
Далее

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕМУ ЛАМПОВОМУ СООБЩЕСТВУ В VIBER

Жми!

Подпишись на наш Instagram: @lampa_slutsk

По вопросам сотрудничества

Виктория Капская

Если у вас есть идеи по встречам, их развитию, поддержке – обращайтесь.
тел. 8 025 959 29 90, email: vika@kurjer.info,
instagram: @vika_krupskaya

Алиса Листапад

Если у вас есть желание делиться своим жизненным опытом, писать тексты, снимать, фото/видео – обращайтесь.
тел. 8044 540 29 39, email: alicelistapad@gmail.com,
instagram: @alisa_listapad

kurjer.info • Слуцк • Газета «Інфа-Кур’ер»

Рубрики

Социальные сети

Реклама

Газета

  • Контакты
  • Каталог
  • Частные объявления
  • Справочная
  • PDF
  • Яндекс.Метрика

© 2000–2020 Газета «Інфа-Кур’ер». Копирование, цитирование и распространение материалов допускается при указании прямой активной ссылки на источник.

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Матч ФК «Рух» (Брест) — ФК «Слуцк» перенесён на 27 сентября

0

Как выглядят самый дорогой и самый дешёвый автомобили, которые продают в Слуцке

0