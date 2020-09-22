Студия колористики «Color it» в Слуцке

Преимущество студии в том, что она идёт в ногу со временем. В «Color it» можно сделать от простого однотонного окрашивания до самых сложных современных техник, в том числе и «выход из чёрного» по новой методике без потери качества волос. Мастера работают на материалах премиум-класса.
Какие услуги есть в студии «Color it»
Вот перечень услуг:
- однотонное окрашивание;
- тонирование волос;
- тotalBlond;
- мелирование: классическое и «вуаль»;
- сложное окрашивание (балаяж, шатуш, AirTouch и др.);
- чистка «грязного» блонда (без осветления);
- выведение косметического пигмента («выход из чёрного»).
Если у вас есть карта женского проекта Lampa, то вы можете получить скидку в студии «Color it» — 10%.
Instagram — здесь.
Телефон: 8 029 360 10 40.
УНП 692 067 275 ИП Алешко Т.А.
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