Студия колористики «Color it» в Слуцке

Студия «Color it» открылась в Слуцке в 2020 году. Мастера занимаются всеми видами окрашивания волос и «выходом из чёрного».

Преимущество студии в том, что она идёт в ногу со временем. В «Color it» можно сделать от простого однотонного окрашивания до самых сложных современных техник, в том числе и «выход из чёрного» по новой методике без потери качества волос. Мастера работают на материалах премиум-класса.

Какие услуги есть в студии «Color it»

Вот перечень услуг:

однотонное окрашивание;

тонирование волос;

тotalBlond;

мелирование: классическое и «вуаль»;

сложное окрашивание (балаяж, шатуш, AirTouch и др.);

чистка «грязного» блонда (без осветления);

выведение косметического пигмента («выход из чёрного»).

Если у вас есть карта женского проекта Lampa, то вы можете получить скидку в студии «Color it» — 10%.

Instagram — здесь.

Телефон: 8 029 360 10 40.

УНП 692 067 275 ИП Алешко Т.А.







