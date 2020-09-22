Слуцкие гандболистки заняли первое место в областных Олимпийских днях молодёжи

Соревнования проходили в спортивном зале Слуцкой СДЮШОР 19 и 20 сентября. В них приняли участие 5 команд девочек 2004 и 2005 годов рождения и моложе из Слуцка, Солигорска, Клецка, Копыля и Логойска. Об этом сообщает «Слуцкий край».

Команду нашей спортивной школы представляли: Жданович Александра, Хотенович Кристина, Шилович Дарья, Жук Карина, Кривальцевич Ангелина, Лабутина Надежда, Ремезова Елизавета, Труханова Нина, Немкович Алина, Варвашеня Ангелина, Кунцевич Валерия, Чернушевич Алина, Серикова Зоя, Юркевич Ульяна, Балакир Виктория.

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Подготовкой команд занимались тренеры-преподаватели — Мазай Екатерина Олеговна и Пракопович Оксана Ивановна.

По итогам командного первенства призовые места распределились следующим образом:

1 место — Слуцкий район;

2 место — Солигорский район;

3 место — Копыльский район;

4 и 5 место — Клецкий и Логойский районы.

«Поздравляем наших тренеров и гандболисток с отличным результатом и началом нового игрового сезона!» — говорится в сообщении.