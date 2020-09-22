Попасть в Россию из Беларуси теперь можно на самолёте. Сидеть на карантине не придётся

21 сентября Россия возобновила авиасообщение с Беларусью. На сегодня это единственная возможность гражданам нашей страны и гражданам с белорусским видом на жительство попасть в РФ, ведь сухопутная граница для большинства всё ещё закрыта.

Информацию TUT. BY подтвердили в посольстве Беларуси в России. Для въезда на самолёте у пассажира должен быть медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (забор материала делают с помощью мазка из носоглотки). Сидеть на карантине прибывшему не придётся, пояснили в посольстве.

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Регулярное авиасообщение между странами было прервано в конце марта из-за пандемии коронавируса. С 21 сентября авиасообщение восстановлено, полёты будут осуществлять как российские, так и белорусские авиакомпании. Первый рейс «Белавиа» запланирован на 30 сентября (расписание рейсов обещают опубликовать 23 сентября), первый рейс «Аэрофлота» — на 26 сентября (пока планируются рейсы раз в неделю, по субботам).

Для въезда в Россию на самолёте у человека должен быть медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, выполненный не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия. Забор материала при тесте ПЦР делают с помощью мазка из носоглотки. То есть тест на антитела (это когда у вас берут кровь из вены) не подходит.

В пункте пропуска по прибытии в Россию пассажирам нужно сдать самодекларацию о состоянии здоровья.

Заполнить анкету можно:

предварительно скачав форму на сайте «Белавиа» в разделе «COVID-19. Информация для пассажиров»;

на борту во время путешествия. Авиакомпания «Белавиа» планирует раздавать анкеты пассажирам при посадке.

Где в Беларуси можно платно сдать тесты на коронавирус тем, кто едет за границу?

Лабораторные ПЦР-исследования на наличие COVID-19 для тех, кто едет за границу, платно проводятся не только в Минске, но и в областных центрах.

Это можно сделать в:

Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;

РНПЦ эпидемиологии и микробиологии;

МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии;

Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;

Витебском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;

Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;

Гродненском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;

Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;

Могилёвском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;

Минском городском центре гигиены и эпидемиологии.

Подтвердить своё намерение о поездке за границу нужно билетом на рейс или другим документом. Чтобы сдать тест, необходимо предварительно записаться. Для прохождения тестирования понадобятся: заявление, две копии паспорта, копия билета или другого документа, который подтверждает выезд, и оплата.

Мазок берут натощак или не раньше чем через полтора часа после приёма пищи. Желательно не чистить зубы и за два часа до сдачи материала воздержаться от курения.

Напомним, что сухопутная граница с Россией для большинства граждан Беларуси и граждан с белорусским видом на жительство всё ещё закрыта, исключение (во всех случаях на границе требуют подтверждающие документы):

граждане Беларуси с российским видом на жительство;

граждане, которые едут на похороны;

граждане, которые едут в гости к близким родственникам;

сотрудники белорусских компаний, которые едут в Россию на работу вахтовым методом;

граждане, которые едут на лечение;

граждане, которые едут к больным близким родственникам, которым нужен уход.

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