Попасть в Россию из Беларуси теперь можно на самолёте. Сидеть на карантине не придётся

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21 сентября Россия возобновила авиасообщение с Беларусью. На сегодня это единственная возможность гражданам нашей страны и гражданам с белорусским видом на жительство попасть в РФ, ведь сухопутная граница для большинства всё ещё закрыта.

Информацию TUT. BY подтвердили в посольстве Беларуси в России. Для въезда на самолёте у пассажира должен быть медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (забор материала делают с помощью мазка из носоглотки). Сидеть на карантине прибывшему не придётся, пояснили в посольстве.

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Регулярное авиасообщение между странами было прервано в конце марта из-за пандемии коронавируса. С 21 сентября авиасообщение восстановлено, полёты будут осуществлять как российские, так и белорусские авиакомпании. Первый рейс «Белавиа» запланирован на 30 сентября (расписание рейсов обещают опубликовать 23 сентября), первый рейс «Аэрофлота» — на 26 сентября (пока планируются рейсы раз в неделю, по субботам).

Для въезда в Россию на самолёте у человека должен быть медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, выполненный не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия. Забор материала при тесте ПЦР делают с помощью мазка из носоглотки. То есть тест на антитела (это когда у вас берут кровь из вены) не подходит.

В пункте пропуска по прибытии в Россию пассажирам нужно сдать самодекларацию о состоянии здоровья.

Заполнить анкету можно:

Где в Беларуси можно платно сдать тесты на коронавирус тем, кто едет за границу?

Лабораторные ПЦР-исследования на наличие COVID-19 для тех, кто едет за границу, платно проводятся не только в Минске, но и в областных центрах.

Это можно сделать в:

  • Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;
  • РНПЦ эпидемиологии и микробиологии;
  • МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии;
  • Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;
  • Витебском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;
  • Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;
  • Гродненском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;
  • Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;
  • Могилёвском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья;
  • Минском городском центре гигиены и эпидемиологии.

Подтвердить своё намерение о поездке за границу нужно билетом на рейс или другим документом. Чтобы сдать тест, необходимо предварительно записаться. Для прохождения тестирования понадобятся: заявление, две копии паспорта, копия билета или другого документа, который подтверждает выезд, и оплата.

Мазок берут натощак или не раньше чем через полтора часа после приёма пищи. Желательно не чистить зубы и за два часа до сдачи материала воздержаться от курения.

Напомним, что сухопутная граница с Россией для большинства граждан Беларуси и граждан с белорусским видом на жительство всё ещё закрыта, исключение (во всех случаях на границе требуют подтверждающие документы):

  • граждане Беларуси с российским видом на жительство;
  • граждане, которые едут на похороны;
  • граждане, которые едут в гости к близким родственникам;
  • сотрудники белорусских компаний, которые едут в Россию на работу вахтовым методом;
  • граждане, которые едут на лечение;
  • граждане, которые едут к больным близким родственникам, которым нужен уход.

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