В связи с тем, что главный врач Слуцкой больницы сообщил о второй волне коронавируса, «Кур'ер» провёл опрос в городских школах, колледже и лицее. Мы спросили у руководителей учреждений, какие рекомендации Минздрава по организации образовательного процесса у них выполняются.

В учреждениях образования «Кур'еру» ответили, что профилактика проводится у них согласно плану. Но так как учреждения различаются и по количеству учащихся, и по тому, сколько там болело людей, меры профилактики в них немного разные. Хотя все отличия — в рамках рекомендаций.

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Гимназия № 1

Здесь, как и ранее, измеряют температуру детям и учителям. Введён масочный режим для техперсонала, везде стоят дозаторы с антисептиком.

Перерывы на питание для разных классов по максимуму развели по времени, чтобы дети не пересекались. Физкультура — на свежем воздухе. Массовые мероприятия не проводятся. Каждый час техработники дезинфицируют поверхности, моют лестницы и подоконники.

По словам Елены Мироновой, директора гимназии, благодаря принимаемым мерам работники учреждения не болели, детей на больничных — немного. В гимназии рассматривали вопрос введения второй смены, но пока необходимости в этом нет.

Гимназия № 2

В школе действует масочный режим, проводится постоянная дезинфекция. Дети сидят в кабинетах, родителям доступ в гимназию ограничен.

Средняя школа № 2

Здесь проводятся все профилактические мероприятия (измеряют температуру, моют руки, обрабатывают поверхности), но масочного режима пока нет. Надевать маски обязательно только для технических работников и работников столовой. Учителя и ученики носят маски по желанию. Родители ожидают детей на первом этаже на входе в школу, к ним приводят детей при необходимости.

Школа небольшая: в каждой параллели всего один класс. Поэтому проблемы с разделением учеников здесь нет.

Средняя школа № 4

Павел Жупранский, директор школы № 4, рассказал: «Родителей просим не заходить в школу. Если у кого-то из них срочные вопросы, технический работник проводит родителя к директору или к учителю. Но это единичные случаи.

Родительские собрания, массовые мероприятия отменили. Каждый день термометрия (измерение температуры — Прим. ред.) как у всего коллектива, так и у учащихся. Антисептики у нас стоят, обрабатываем руки. Маски учащихся не заставляем носить, это по желанию. Дети в основном сидят по кабинетам. Только при необходимости, если урок физкультуры, урок информатики, переходят в специализированный кабинет".

Средняя школа № 6

Как рассказал Пётр Еников, директор СШ № 6, носить маски учеников школы не заставляют. Некоторые дети ходят в масках, некоторые — нет.

«Антисептики есть, температуру измеряем. В столовой столы — на расстоянии полутора метров. Вместо шести детей за столом сидят четыре. Обязательно проветриваем помещения по графику. Родители в основном ждут детей на улице, но некоторые (родители первоклассников) заходят в холл, но дальше трёх-пяти метров от входа мы их не пускаем. Весной ещё были возмущения среди родителей, а сейчас они понимают. Физкультура пока на улице. Хорошо, что погодные условия сейчас неплохие», — сказал Пётр Еников.

Средняя школа № 8

Дежурный учитель измеряет температуру у детей, когда они приходят в школу. Везде установлены дозаторы с дезинфицирующим средством для обработки рук. Учителя ходят в масках.

Дети сидят по своим кабинетам, а учителя ходят к ним. Родители доводят детей до входа, только первоклассников — до классов.

Средняя школа № 9

Посетителей пускают в школу по минимуму в экстренных случаях. Родители первоклассников доводят детей до классов.

Средняя школа № 10

Вот что рассказал «Кур'еру» Александр Шилович, директор СШ № 10:

«Про пропуск посторонних. Только при наличии перчаток и маски. Родители привыкли: доводят детей до турникета и дальше не проходят. Те уже идут дальше самостоятельно.

Дезинфекция проводится в соответствии с графиком. Обрабатываются и общие площади, и кабинеты после окончания уроков и между сменами. Также обрабатываются поверхности — дверные ручки, парты, подоконники и так далее.

Что касается детей, то на данный момент занятия по физкультуре проводим на улице. Стараемся избегать пересечения учеников из разных классов, параллелей.

Антисептики есть по всей школе в местах общего пользования — и гель, и другие. Что касается классов, благодаря родителям есть всё необходимое.

По максимуму соблюдаем дистанцию. Дети находятся в своих кабинетах. Переходят только на физику, химию.

В столовой детей питается много. Стараемся рассадить их подальше друг от друга.

Но самое главное для нас (я на эту тему выступал по школьному радио, чтобы услышали позицию директора) — это социальное дистанцирование, маски и антисептики. Если этого придерживаться, то можно избежать каких-то крайностей.

Маски у нас обязательно носят только технические работники. Что касается учителей и детей, то до сегодняшнего дня это было по желанию. Но сегодня буду проводить совещание и рекомендовать, чтобы все маски носили постоянно".

Средняя школа № 13

Напомним, что родители учеников СШ № 13 не так давно сообщили «Кур'еру», что в школе массово заболели учителя.

В самой школе нам рассказали, что в плане профилактики коронавируса с весны ничего не изменилось. Есть антисептики, обработка дверных ручек, мытьё полов. Работники носят маски и перчатки, проветривают кабинеты. В школе действует ограничение по посещению. Родителей просят внимательнее относиться к здоровью своих детей. Сегодня (22 сентября. — Прим. ред.) продолжительность уроков сократили до 30 минут, а перемен — до 10 минут.

Слуцкий сельскохозяйственный профессиональный лицей

Как рассказал Сергей Шилович, директор лицея, у них действуют масочный и пропускной режимы. Везде есть дозаторы с антисептиками. Ежедневно после окончания занятий обрабатываются дверные ручки, парты, подоконники и другие поверхности.

«Родители к нам не приезжают, — сказал директор. — Для посетителей в лицее выделили отдельный кабинет у входа на первом этаже. Если надо, работник спускается, надевает маску и выходит на встречу к пришедшему человеку».

Слуцкий государственный колледж

Надежда Лазовская, замдиректора колледжа по учебно-воспитательной работе, рассказала: «Всё, что нам рекомендуют, мы чётко выполняем. Более того, выполняем это с апреля. Педагоги ходят в масках, при входе у нас — антисептические средства, все дезинфицируют руки. По рекомендациям Минздрава, как вы знаете, учащиеся носят маски по желанию. Но мы рекомендуем это делать всем. Таких мероприятий, которые не позволяют обеспечить безопасность, не проводим».

Связаться с администрацией других школ «Кур'еру» на момент публикации не удалось.