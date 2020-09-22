Как сообщается на сайте Слуцкой ЦРБ, в больнице внедрили новый вид услуги «Определение антител к SARS-CoV-2» тест-системами и тест-кассетами. Стоимость — 41,95 рубля.

Приём пациентов для забора материала осуществляется в кабинете 107 взрослой поликлиники при предъявлении документа, подтверждающего оплату. Выдача результатов с 14.00 до 15.00.

Реклама

Как воспользоваться услугой

Предварительно записаться по телефону 7 16 55 (касса платных услуг). Оплатить услугу.

Как оплатить

Оплатить услуги ЦРБ можно через систему «Расчёт» (ЕРИП) в интернет-банке, с помощью мобильного банкинга, в инфокиоске, кассе банков, банкомате и т. д. , а также в кассе платных услуг.

Для проведения платежа необходимо последовательно выбрать

Пункт «Система «Расчёт» (ЕРИП) Вкладку Соцобслуживание, здравоохранение Вкладку Здравоохранение Вкладку Больницы Вкладку Минская обл. Вкладку Слуцкая ЦРБ Вкладку Медицинские услуги Ввести код услуги 028 Ввести Фамилию Имя Отчество Ввести сумму к оплате Проверить корректность информации Совершить платёж.

ВАЖНО. Если осуществлять платёж в кассе банка, необходимо сообщить кассиру о проведении платежа через систему «Расчёт» (ЕРИП).