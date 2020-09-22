Команда из Слуцка стала чемпионом страны по мотоболу. Фото

19−20 сентября на стадионе «Заря» (Минская область, деревня Прилесье) состоялось первенство Республики Беларусь по мотоболу, в котором приняли участие спортсмены команды «Метеор» Слуцкой ООС ДОСААФ.

В соревнованиях участвовало 10 команд: «Метеор» (Слуцк), «Днепр» (Орша), «Юность» (Пинск), «Ракета» (Лунинец), «Березина» (Светлогорск), «Случь» (Слуцк), СДЮСТШ (Минск), СДЮСТШ (Новополоцк), «Юниор» (Минск).

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В упорной борьбе, проявив настойчивость и волю к победе, спортсмены команды «Метеор» завоевали первое место, пишет «Слуцкий край».

Результаты турнира: