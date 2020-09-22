Команда из Слуцка стала чемпионом страны по мотоболу. Фото

19−20 сентября на стадионе «Заря» (Минская область, деревня Прилесье) состоялось первенство Республики Беларусь по мотоболу, в котором приняли участие спортсмены команды «Метеор» Слуцкой ООС ДОСААФ.
В соревнованиях участвовало 10 команд: «Метеор» (Слуцк), «Днепр» (Орша), «Юность» (Пинск), «Ракета» (Лунинец), «Березина» (Светлогорск), «Случь» (Слуцк), СДЮСТШ (Минск), СДЮСТШ (Новополоцк), «Юниор» (Минск).
Реклама
В упорной борьбе, проявив настойчивость и волю к победе, спортсмены команды «Метеор» завоевали первое место, пишет «Слуцкий край».
Результаты турнира:
- 1 место — «Метеор» Слуцк
- 2 место — «Юниор» Минск
- 3 место — «СДЮСТШ» Новополоцк.
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.