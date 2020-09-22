Случчанка рассказала, как заготавливает мочёные яблоки. Пошаговый рецепт с фото

Среди традиционных домашних солений мочёные яблоки занимают весьма почётное место. В урожайный год это прекрасный способ заготовить яблоки на зиму.

Специфический привкус мочёных яблок каждому знаком ещё с детства. Для большего аромата вместе с яблоками я использую мяту, листья чёрной смородины и вишни.

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Итак. Берём яблоки зимних сортов. Рецепт из расчёта 12 кг яблок, рассол на 10 литров воды.

Ингредиенты для рассола:

Яблоки свежие — 10−12 кг

Сахар — 200 г

Соль — 120 г

Мука ржаная (солод) — 80 г

Горчица сухая — 3 г

Солома ржаная или пшеничная — 150 г

Листья мяты — 70 г

Листья чёрной смородины, вишни — по 120 г

Вода кипячёная — 10 л.

Приготовление

Моем тару (бочку, пластиковую тару) и яблоки. Солому ошпариваем, выкладываем на дно.

Укладываем яблоки, каждый слой пересыпаем листьями чёрной смородины и вишни. Сверху — ещё один слой ошпаренной соломы.

Кипятим воду для рассола, ждём, пока остынет. В воду засыпаем соль, сахар, горчицу, перемешиваем до полного растворения.

Ржаную муку кипятим в 1 литре воды минут 15, даём остыть, процеживаем раствор через марлю, сложенную в несколько слоёв. Добавляем ржаную воду в рассол, перемешиваем и заливаем им яблоки.

Сверху прижимаем гнётом, чтобы жидкость накрыла все яблоки полностью.

До 12 дней храним бочку при комнатной температуре, потом убираем в прохладный сарай, погреб. Бочку периодически осматриваем: не впитали ли яблоки рассол, а если впитали, то доливаем его.

Фотографии: Марта Попова