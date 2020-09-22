Случчанка рассказала, как заготавливает мочёные яблоки. Пошаговый рецепт с фото

Среди традиционных домашних солений мочёные яблоки занимают весьма почётное место. В урожайный год это прекрасный способ заготовить яблоки на зиму.
Специфический привкус мочёных яблок каждому знаком ещё с детства. Для большего аромата вместе с яблоками я использую мяту, листья чёрной смородины и вишни.
Итак. Берём яблоки зимних сортов. Рецепт из расчёта 12 кг яблок, рассол на 10 литров воды.
Ингредиенты для рассола:
- Яблоки свежие — 10−12 кг
- Сахар — 200 г
- Соль — 120 г
- Мука ржаная (солод) — 80 г
- Горчица сухая — 3 г
- Солома ржаная или пшеничная — 150 г
- Листья мяты — 70 г
- Листья чёрной смородины, вишни — по 120 г
- Вода кипячёная — 10 л.
Приготовление
Моем тару (бочку, пластиковую тару) и яблоки. Солому ошпариваем, выкладываем на дно.
Укладываем яблоки, каждый слой пересыпаем листьями чёрной смородины и вишни. Сверху — ещё один слой ошпаренной соломы.
Кипятим воду для рассола, ждём, пока остынет. В воду засыпаем соль, сахар, горчицу, перемешиваем до полного растворения.
Ржаную муку кипятим в 1 литре воды минут 15, даём остыть, процеживаем раствор через марлю, сложенную в несколько слоёв. Добавляем ржаную воду в рассол, перемешиваем и заливаем им яблоки.
Сверху прижимаем гнётом, чтобы жидкость накрыла все яблоки полностью.
До 12 дней храним бочку при комнатной температуре, потом убираем в прохладный сарай, погреб. Бочку периодически осматриваем: не впитали ли яблоки рассол, а если впитали, то доливаем его.
Фотографии: Марта Попова
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