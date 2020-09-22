Встречаясь с российскими журналистами, белорусский президент с возмущением и раздражением говорил про интернет и телеграм-каналы. А я считаю, что эти средства информации посланы нам Всевышним, чтобы спасти человечество.

Попробую пояснить свою мысль. Известно, что самое страшное, происходящее на планете Земля, — это войны. И почти все войны начинались по воле монархов-диктаторов, наделённых абсолютной властью, в том числе и обе мировые войны. Более того, по воле диктатора война может сопровождаться геноцидом и особой жестокостью, как это произошло в гитлеровской Германии.

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Почему же это стало возможным, например, в той же Германии? Всё произошло потому, что в руках одного человека оказалась абсолютная власть, а человек этот по состоянию души оказался на уровне приматов, хотя по состоянию ума его можно отождествлять с Homo sapiens. А вторым условием трагических событий оказалась монополизация всех средств информации, благодаря чему гитлеровско-геббельсовская пропаганда смогла заразить идеями нацизма и фашизма немецкий народ, превратив Гитлера в обожествляемого кумира.

Что-то подобное происходило и в СССР, где в условиях абсолютной монополии средств информации тирана Сталина превратили во всенародного любимца. И когда он массово расстреливал носителей «ума, чести и совести», в которых он видел главную угрозу своей власти, народ кричал: «Смерть собакам!»

Коллективный разум и коллективная совесть никогда бы не допустили ничего подобного. Европа, избавившись от диктаторских режимов, уже семьдесят пять лет проживает в мире и согласии, объединившись в Евросоюз.

Ложь, лицемерие, демагогия могут процветать только в условиях абсолютной власти и монополии на средства информации.

Сегодня коллективный разум превалирует во всех сферах человеческой деятельности. Например, в создании такого чуда, как мобильная связь и «всемогущие» смартфоны, нельзя отдать приоритет каким-то личностям, ибо это результат коллективного творчества.

Так же и в управлении государством: только коллективный разум может обеспечить успех, а не фюрер (в переводе с немецкого — вождь), выстроивший вертикаль власти и всё подчинивший своей воле, как при первобытно-общинном строе.

Но на планете диктаторских режимов ещё немало, и именно это представляет угрозу миру и стабильности. При этом диктаторы бывают солидарны и поддерживают друг друга. Вспомните, как Сталин поддерживал Гитлера вплоть до июня 1941 года, когда на Союз двинулись танки, сделанные из советской стали и заправленные советским топливом, управляли которыми нацисты, откормленные советским продовольствием (последний поезд с продовольствием пересёк советско-германскую границу 21 июня).

Сегодняшние диктаторы иногда наряжаются в демократический камуфляж и содержат при дворе разные советы, собрания, думы, палаты, выполняющие декоративные функции, а механизм достижения абсолютной власти везде одинаков: напрямую подчинить себе все силовые структуры и использовать их в репрессивных целях. Этот механизм стар, как конная тяга, и прост, как оглобля.

Когда в Беларуси начались протесты из-за фальсификации выборов и жестокости силовых структур, то среди протестующих абсолютное большинство на тот момент симпатизировали России и русскому народу, и немало из них имели российские корни, но Кремль поддержал не прогрессивное большинство в лице протестующих, а агрессивное меньшинство, то есть, можно сказать, предал их, положив тем самым начало отторжению и конфронтации двух близких народов.

Такая недальновидная и агрессивная политика уже сделала чужими некогда близкие русский и украинский народы. Хотя такого поведения Кремля, если оценивать его руководство, можно, наверное, было ожидать…

Спасение цивилизации, считаю, в объединении всех стран, полной ликвидации всех армий и вооружений. Но это может произойти только тогда, когда исчезнет последний диктаторский режим, и в этом процессе важную роль призван сыграть интернет, разрушая монополию на средства информации, препятствуя утверждению абсолютной власти диктаторов и их обожествлению. Вот за это многие власть предержащие, уверен, и не любят интернет. Но ещё Христос предупреждал: «Не сотвори себе кумира, господу Богу твоему поклоняйся и одному ему служи».