Прошедшие выборы спровоцировали нехарактерные для Беларуси последствия, в том числе увольнения сотрудников Белтелерадиокомпании и приглашение на их место российских специалистов для оказания информационной помощи.

Подтверждение присутствия российских телевизионщиков было получено от Лукашенко 21 августа, об этом же свидетельствуют появившиеся с 20 августа косвенные признаки, в том числе приемы и частота манипуляций, новые акценты в содержательной части новостных и аналитических передач о внутриполитической ситуации. Проследим, прежде всего каких тем и вопросов коснулись эти изменения.

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Стандартная риторика в сюжеты государственных телеканалов 19 августа

19 августа белорусские государственные телеканалы демонстрировали достижения экономики, противопоставляли ситуацию за границей ситуации в Беларуси и активность сторонников режима активности протестующих, рассказывали о последствиях протестов для страны.

В сюжетах ОНТ сообщало, что «митинги в поддержку мира, безопасности и спокойствия пройдут и завтра в Беларуси. Под общим лозунгом „Не дадим развалить страну“. Все они начнутся вечером, после рабочих смен…».

Телеканалы рассказывали о достижениях белорусской и проблемы экономик других стран без ссылок на источники и верификации, утверждая, к примеру, что «в этом году в медучреждения Могилевской области будет направлено 650 миллионов рублей государственных инвестиций, в том числе для приобретения аппаратов ИВЛ и машин скорой помощи», «ключи от новых квартир в этом году получат почти 2 тысячи многодетных семей Минской области». Контрастом давалась информация о необходимости перейти на 4-дневную рабочую неделю в Германии: «такой способ преодоления экономического кризиса предложил министр труда Германии Хубертус Хайль. Он отметил, что падение доходов в результате, конечно, неизбежно. Однако это позволит избежать массовых увольнений и станет солидарным ответом немцев на кризис».

СТВ основной темой давало информацию о том, что «Мирные митинги за безопасность и спокойствие в Беларуси пройдут 19 августа в регионах и столице… Всех неравнодушных к будущему нашей страны приглашают собираться в центре Логойска, Бобруйска, Борисова и Лунинца», «в эти минуты люди продолжают выражать свою поддержку государству, друг другу и стабильности в стране». Наблюдаем продуманную компоновку тем — их выстраивают в том порядке, который «правильно» воздействует на аудиторию, также присутствует утверждение, означающее отказ от обсуждения, когда заявленное необходимо принимать на веру. При этом невыгодная информация утаивается — частичное освещение проблемы подталкивает зрителя к нужным выводам. Также присутствует манипулирование при помощи эффектов контраста и первичности, которые акцентируют и выделяют нужную информацию. Зрители получают оценочные субъективные суждения отдельных журналистов и манипулятивное обращение к идентичности: все неравнодушные к будущему страны поступают именно так.

Контрасты в освещении акций и трансформация тематики провластных мероприятий

После 20 августа на телеканалах продолжается активное информирование об акциях в поддержку власти, однако фиксируется новая активность и особенности в ее освещении. СТВ каждый день информирует о «тех, кто устал от беспорядков и протестов и готовы открыто заявить свою позицию… к патриотическому марафону в поддержку мира и безопасности в государстве присоединяется все больше белорусов». Кроме привычных уже митингов проходят вело- и автопробеги, женские акции «сотрудницы самых разных белорусских предприятий, студентки, депутаты и, конечно, мамы — все обеспокоены, каким будет завтрашний день наших детей и будущее всей страны». Подчеркивается, что участники «против раскола в обществе, хотят мирной и спокойной жизни». Демонстрируется поддержка со стороны россиян, которые «пришли к посольству нашей страны на акцию…», со стороны спортсменов: Алексей Талай «Друзья, я призываю всех к миру. Давайте ценить то, что мы имеем. Наша Беларусь действительно светлая, родная, любимая. А любимую не отдают».

Подчеркивается многочисленность и популярность акций: «тысячи белорусов в эти непростые дни говорят о поддержке…». Если до 20 августа периодически тематика провластных митингов озвучивалась как «На митинги в поддержку Президента в разных городах собрались тысячи белорусов», то с 21 августа подобные мероприятия проходят исключительно за «независимую и мирную Беларусь», «стабильную и сильную Беларусь». Демонстрируется отсутствие прямой связи между акциями и Лукашенко, что позволяет предположить трансформацию направленности провластных акций с идеи, что выборы выиграл Лукашенко, на идею сохранения стабильной мирной Беларуси. Протестной символике активно противопоставляется государственная: «бизнес-центры „Футурис“ и „Аякс“ окрасились в цвета государственной символики, освещая вечерние улицы — получилось красиво». Подчеркивается присутствие на акциях большого количества людей (упоминаются сотни тысяч), широкий географический и социальный спектр участников.

Демонстрируется поддержка со стороны экспертов и известных людей. Кроме белорусских персоналий значительно представлены россияне: «профессор МГИМО Елена Пономарева о технологиях раскачивания общества…», «революционный сценарий и внешнее гибридное давление может лишить Беларусь субъектности, доктор политических наук, директор Института Европы РАН Алексей Громыко…», «пристально и неравнодушно за событиями в Беларуси следит лидер КПРФ Геннадий Зюганов…», «белорусы, которые вышли на забастовки, не понимают, что они стали жертвами грязных технологий… российский политолог Юрий Крупнов».

Совсем другой подход в освещении оппозиционных акций, информация подается с ярко выраженной негативной окраской. У зрителя пытаются сформировать устойчивое впечатление несамостоятельности, безответственности, корыстности, сомнительного прошлого и настоящего протестующих: «участники фактически перекрыли центр города, парализовав движение транспорта…», «само развитие акции проходило достаточно хаотично…», «вообще, детей туда тянут, как на ярмарку, игнорируя их же безопасность и собственный здравый смысл…», «…своим поведением организаторы и участники несанкционированных массовых мероприятий дестабилизируют обстановку в стране и ставят под угрозу безопасность граждан…», «накануне в Минске агрессивная толпа повредила служебный автомобиль милиции…», «абсурдные призывы к забастовкам и попытки посеять панику», «агрессивно настроенная толпа в количестве 300 человек напала на 12 сотрудников ОМОН… в милицию летели камни, стеклянные бутылки, металлические прутья, которые могли не только нанести им увечья, но и лишить жизни».

Фоном для белорусских акций служат различные протестные мероприятия за рубежом. А «Беларусь 1» предлагает цитату президента Германии: «желающие протестовать, бойтесь, пресекать ваши выпады будем еще жестче». Приводятся конкретные, тщательно подобранные примеры: «в охваченный беспорядками американский город Кеноша ввели подразделения Национальной гвардии», «несанкционированные митинги прошли в Берлине, Лондоне и Париже. Не обошлось без задержаний», в Париже футбольные фанаты «устроили беспорядки», и «чтобы усмирить толпу, полиция применяла дубинки и слезоточивый газ против хулиганов, которые в свою очередь отвечали применением пиротехники, также вход пускали и камни, и бутылки… Как следствие, спецподразделения местной полиции задержали более 140 человек, 49 из них подростки…».

В новостях госканалов много комментариев очевидцев, экспертов, что придает сюжетам убедительности и индивидуальности. Демонстрируется солидарность белорусских и зарубежных, прежде всего российских, экспертов относительно оценки событий в Беларуси. В сюжетах государственных телеканалов подчеркивается отсутствие субъектности протестующих, их корыстные цели, сомнительное, а местами и криминальное прошлое, алкогольное опьянение, деструктивный характер акций. Присутствует ярко выраженная манипулятивная семантика и стигматизация участников акций сторонников протестов, фрагментарная подача информации, утаивание невыгодной информации, манипулирование при помощи контрастов.

Конспирологические теории об угрозе независимости, целостности государства и продвижении сценария «цветной» революции

С 20 августа активно формируется на всех трех каналах нарратив угрозы целостности и независимости Беларуси со стороны европейских государств и США, внешнего давления на руководство Беларуси. На СТВ Наталья Эйсмонт заявляет: «сегодня главное, чего мы хотим — чтобы Запад не поддерживал тех, кто дестабилизирует ситуацию в Беларуси…».

Высказывание Томаша Соммер, главного редактора журнала Najwyzszy Czas «Совершенно очевидно, что в случае распада Беларуси Гродно должно отойти к Польше…» было использовано как один из поводов для утверждения о наличии угрозы территориальной целостности Беларуси со стороны Польши и иных стран НАТО. Лукашенко заявляет «военная поддержка налицо — передвижение войск НАТО к границам. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Против нас используют сценарий „цветных революций“, на страну оказывается еще и внешнее давление… Напомним, в соседней Польше проходят сразу пять крупных учений НАТО под руководством США. На полигонах более полутысячи солдат американской кавалерии и 70 бронетанковых частей. Подразделения Североатлантического альянса стягивают и в страны Балтии». Зрителю демонстрируется готовность армии реагировать на любые немирные действия, несколько сюжетов посвящены «попытке нарушения воздушного пространства Беларуси в районе погранперехода Каменный Лог. Для перехвата зонда из восьми воздушных шаров был поднят дежурный экипаж».

На контрасте источником стабильности для Беларуси преподносится Россия, зрителя убеждают в наличии поддержки со стороны России, в том числе и военной. Пока рассуждения о совместном противостоянии Западу носят абстрактный характер, но появляются утверждения о возможном силовом присутствии.

Зрителям настойчиво предлагают информацию о «цветных» революциях и их безусловной связи с протестной активностью в стране. «Беларусь 1″ ссылается на экспертов, но предлагает зрителям самостоятельно делать выводы из предложенного сюжета „Эксперты все чаще отмечают схожесть сценариев революций в Украине и в Беларуси. Впрочем, если присмотреться к видеокадрам, не нужно быть политологом, чтобы сделать выводы“. „Цветные революции“, как правило, приводят к упадку во всех сферах жизни. Массовые протесты и беспорядки заканчиваются, а их последствия приходится ликвидировать не один год». Угроза «майдана» проходит красной нитью практически во всех новостных выпусках: «не превращайте площадь Независимости в майдан». ОНТ привлекает различных свидетелей украинских событий, например журналист Максим Равреба: «в Беларусь пришел „майдан“. Это типичная цветная революция…». СТВ цитирует самопровозглашенного мэра Горловки Ивана Приходько: «хочу донести до вас мысль, что война — это страшно. Та кучка людей, которая действовала точно так же и на майдане, которая довела до нищеты, до разрухи, до голода некогда процветающую страну Украину, и самое страшное — довела ее до гражданской войны…». Необходимо отметить, что ранее белорусские государственные СМИ не допускали таких суждений и таких «экспертов». «Беларусь 1» дает утверждение начальника Научно-исследовательского института Вооруженных сил Беларуси Виктора Тумара «в событиях, происходящих сейчас в Беларуси, прослеживаются признаки гибридной войны». Зрителем манипулируют при помощи фрагментация, наклеивании ярлыков, компоновки тем, констатации факта. Метод переноса формирует у зрителя уверенность в том, что протесты в Беларуси = майдан.

Жалобы на травлю сторонников и представителей власти и обозначение маркеров идентичности «свой-чужой»

Государственные телеканалы активно внедряют в информационное пространство тему беспрецедентной травли и агрессии со стороны протестующих в адрес представителей власти, ее сторонников и членов их семей. Формируется нарратив расслоения общества, противопоставления различных групп. Приводятся многочисленные цитаты Лукашенко «Защитите учителей от всяких нападок», «давлению сейчас подвергаются депутаты, судьи, члены избирательных комиссий, учителя. Они получают сообщения с угрозами расправы над близкими и требованием немедленно уволиться. Зарегистрировано более 150 подобных случаев по всей стране». СТВ рассказывает: «жертвами хейтеров стали некоторые депутаты Палаты представителей и руководители местных исполкомов…, давление оказывается на правоохранителей, военных, журналистов, госслужащих, депутатов и учителей», «в милицию обратился ряд должностных лиц „Гродно Азота“ с информацией о том, что на личные мессенджеры им приходят сообщения с угрозами им самим, а также их родным и близким».

Беларусь 1 отмечает, что «сегодня в интернете помимо фейков, звучат призывы, угрозы и оказывается серьезное давление… депутатов призывают отказаться от своих полномочий под угрозой расправы над ними, их детьми, родными и близкими».

Происходит обозначение маркеров идентичности «свой-чужой». У зрителя формируется стойкое убеждение, кто именно является гарантом стабильности, безопасности и уверенности в завтрашнем дне, а кто несет разнообразные угрозы.

Демонстрация уверенности в успехах в экономике, социальной сфере и борьбе с COVID-19

Традиционно много внимания государственные СМИ уделяют успехам в экономике и результатам борьбы с COVID-19. Зрителю рассказывают об урожайности, благоустройстве школ и детских садов, построенных квадратных метрах жилья, продажах самосвалов БелАЗ. СТВ подробно информирует о визите Лукашенко на агрокомбинат «Дзержинский», где «работает более четырех тысяч человек, протестующих здесь нет», и цитирует его: «правильно, надо работать. Бастовать — это не вырастишь ни кур, ни коров».

В новостях регулярно мелькают сюжеты об успешной борьбе Беларуси с COVID-19, зритель информируется о количестве сделанных тестов, выздоровевших, при этом цифры не подтверждаются никакими ссылками, сопоставлениями. Но присутствуют в качестве эмоционального подтверждение правильности выбранного в Беларуси курса примеры: «…Европа готовится к началу учебного года. Однако в условиях COVID-19 странам приходится искать способы совместить учебный процесс с соблюдением безопасности», «в Италии зафиксировали рекордное падение ВВП из-за пандемии коронавируса». А Россия предлагает помощь — вакцину от коронавируса.

При этом значительное внимание уделяется забастовкам и последствиям протестных акций: «ущерб от протестов составил полмиллиарда долларов. Будет и отложенный убыток и последствия. Тот, что мы получим позже, за приостановки производств. И это уже миллиарды…». «Беларусь 1″ предупреждает не только о возможных экономических последствиях, но и „поддавшись сегодня на забастовку, завтра для некоторых предприятий может не наступить. И речь не только об экономических потерях. Например, если остановить такое производство как „Гродно Азот“, то это может привести даже к техногенной катастрофе“. Также зрителей информируют, что „работники МТЗ не поддались на провокации“, „Нафтан“ работает над ростом эффективности производства», «БелАЗ работает в штатном режиме».

Сюжеты ОНТ идентичны по тональности и методикам манипуляции «если остановить производство, продукт на рынке вытеснят конкуренты. Например, остановка „Беларуськалия“ будет на руку России и Канаде. Машиностроительную отрасль с удовольствием заместят немцы и американцы». Премьер-министр Беларуси Роман Головченко рассказывает о последствиях забастовок: «Не случайно, когда за два дня сбавил обороты „Беларуськалий“, то „Уралкалий“ увеличил добычу и, соответственно, продажу. Тут же моментально подскочили акции канадских производителей калия».

Государственные телеканалы активно используют метод переноса/проекции, после просмотра новостей у зрителя формируется убеждение, что экономические и социальные проблемы являются последствиями протестной активности.

Информационные атаки на бело-красно-белый флаг

Протестной символике активно противопоставляется государственная. Жертвой информационных атак становится бело-красно-белый флаг, под которым проходят протестные акции в Беларуси и за рубежом. СТВ сообщает «это знамя было отвергнуто подавляющим большинством белорусов на общереспубликанском референдуме. Основной причиной послужило то, что его использовали коллаборационисты времен Великой Отечественной войны». Аналогичные сюжеты с привлечением различных экспертов присутствуют на ОНТ и «Беларусь 1». Для формирования устойчивого нарратива используют методы: утверждение, привлечение авторитетов, повторение. Перенос формирует у зрителя убежденность, что бело-красно-белый флаг символ полицаев, слуг нацистов. Протестной символике активно противопоставляется государственная.

Ольга Харламова, специально для Media IQ

Выводы

С появлением российских специалистов у зрителей белорусских государственных телеканалов формируются следующие нарративы:

смена власти не может произойти мирным путем, связана с хаосом, экономическими и социальными потрясениями

смена власти может произойти в результате «цветной» революции при поддержке внешних игроков

расслоение общества, противопоставление различных групп.

Дополнительным нарративом является несамостоятельность альтернативных лидеров и организаторов протестных акций.

Имеет место агрессивная стигматизация участников и лидеров протеста, формирование маркеров идентичности «свой-чужой».

Появляется своеобразное отзеркаливание протестных мероприятий: вело-, автопробеги, женские акции, поддержка спортсменов, известных людей, что позволяет предполагать присутствие в российской команде не только журналистов, но и политтехнологов. Наблюдаем трансформацию тематики провластных акций с идеи, что выборы выиграл Лукашенко, на идею сохранения стабильной мирной Беларуси. Российские политтехнологи работают на делегитимизацию не только протестов и лидеров, но и самого Лукашенко. В таком формате резкая антизападная риторика вытесняет страны ЕС и США из позитивного и нейтрального информационного поля, а тезисы потенциального российского присутствия и влияния не носят негативного окраса. Таким образом легитимизируется идея использования российских рычагов влияния для преодоления кризиса.

В инфопространство вводят темы, которые несомненно получат продолжение в сентябре: изменения конституции, бегство лидеров протестов, гибридной войны в отношении Беларуси.