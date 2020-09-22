С 22 сентября белорусы с визами могут въезжать в Польшу. По всем видам виз и с любыми целями

С 22 сентября все белорусы, у которых есть виза, могут въезжать в Польшу. Это следует из документа польского МВД. Информацию также подтвердили и в посольстве Польши в Беларуси, пишет TUT.BY.

Согласно документу, распоряжение от 13 марта об ограничении въезда из-за COVID-19 приостановлено, и сейчас белорусы имеют право въезжать в Польшу.

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На сайте Пограничной службы Польши также сегодня появился список тех, кто может въезжать в Польшу, и там под 18-м пунктом указаны граждане Беларуси. Мы можем пересекать границу в пунктах «Кузница», «Бобровники» и «Тересполь».

Советник посольства Польши в Минске Аркадиуш Клембек рассказал TUT. BY, что с 22 сентября белорусы могут въезжать в Польшу по всем видам виз и с любыми целями. Однако 10-дневный карантин по приезде проходить по-прежнему нужно.

Ранее сообщалось, что с 17 сентября 2020 года в страну могут въехать «граждане Республики Беларусь, пересекающие границу Республики Польша на основании визы, выданной в туристических целях».

Напомним, из-за ситуации с коронавирусом Польша, как и другие страны — соседки Беларуси, в середине марта закрыла границу. Ранее в Польшу могли въехать только белорусы, которые там работают и имеют разрешение на это, заявление о том, что выполняют эту работу или разрешение на сезонную работу, которое внесено в реестр. Также имели право въезжать студенты, которые учатся в Польше, водители-международники и те, у кого есть карта поляка.

В конце августа в Польше и Литве заявили, что намерены упростить въезд для белорусов, несмотря на ограничения по COVID-19.