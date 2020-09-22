Как выглядят самый дорогой и самый дешёвый автомобили, которые продают в Слуцке

22 сентября в мире отмечается День без автомобиля. «Кур'ер» посмотрел самые популярные сайты по продаже авто и узнал, от каких машин решили «избавиться» случчане. Самый дешёвый автомобиль может себе позволить даже пенсионер.

Самый дешёвый автомобиль

Peugeot 405, серый седан, бензин

объём — 1900 см 3

трансмиссия — механика

передний привод

год выпуска — 1989

пробег — 546 809 км

цена — 284 рубля ($ 110).

Никакого описания к объявлению нет. Говорится только, что все вопросы можно задать по телефону.

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Самый дорогой автомобиль

BMW X6 F16, белый 5-дверный внедорожник, дизель

объём — 3000 см 3

трансмиссия — автомат

постоянный полный привод

год выпуска — 2017

пробег — 78 000 км

цена — 142 082 рубля ($ 55 000).

По информации продавца, авто — на гарантии с возможностью продления до 5 лет. Салон из натуральной кожи. В автомобиле есть парктроники, камера заднего вида, датчик дождя, штатная навигация, мультимедийный экран, USB, CD/MP3 проигрыватель, Bluetooth, AUX/iPod, передние и задние электростеклоподъёмники, электрорегулировка сидений, управление мультимедиа с руля, круиз-контроль, климат-контроль, обогрев сидений, руля и зеркал, сигнализация, передние, задние и боковые подушки безопасности, иммобилайзер, антипробуксовочная система, антиблокировочная система и система поддержания динамической стабильности.