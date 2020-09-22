Пуск атомной станции отложили уже в девятый раз: срок, озвученный Лукашенко, опять сорвали

Министр энергетики Виктор Каранкевич выступил на 64-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ в Вене, сообщили БелТА в пресс-службе Министерства энергетики. Там он назвал новые сроки запуска Белорусской атомной станции.

В августе завершена загрузка ядерного топлива в реакторную установку первого энергоблока БелАЭС. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока намечен на первый квартал 2021 года, второго — на 2022 год.

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В июне этого года Каранкевич говорил, что в промышленную эксплуатацию БелАЭС введут в первом квартале 2021 года. Но на прошлой неделе Лукашенко, выступая перед «политическим активом», заявил:

— Готовится к запуску наша первая атомная станция. Приглашаю всех, думаю 7 ноября, в знаковый день для нас, мы сможем там побывать и осознать, что мы получили первое электричество с нашей станции.

Таким образом, это будет уже девятый перенос сроков запуска.

Изначально первый энергоблок планировали запустить в 2016 году. Позже сроки передвигали на ноябрь 2018 года, конец июля 2019 года, декабрь 2019 года, январь 2020 года. Потом чиновники были намерены стартовать в первом квартале 2020 года. В апреле министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич в эфире ОНТ назвал новые сроки запуска БелАЭС: физический пуск первого энергоблока атомной станции под Островцом запланирован на июль 2020 года, а энергетический — на сентябрь-октябрь 2020 года. Летом появились данные про первый квартал 2021 года, а 16 сентября Лукашенко сказал, что пуск будет к 7 ноября.