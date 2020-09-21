Случчанка показала самый стильный образ на август-сентябрь 2020 года для белорусок (и ещё четыре крутых образа)

Платье-комбинация и объёмный кардиган
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Сочетание платья-комбинации и объёмного кардигана как раз хороший пример. Мой любимый выбор для прогулок летним вечером или тёплым осенним днём. И платье, и кардиган с Аliexpress обошлись меньше чем в $ 30.
Плащ, дерзкие ботинки и элегантная шляпа
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Комплект для похода в магазин или в город по делам
Конечно, не всегда достаточно времени (и сил, и желания) для долгих сборов и нарядов, поэтому у меня есть «пожарный» комплект для похода в магазин или просто в город по делам. Но и он не самый обычный: свитшот и спортивные брюки пошиты с учётом моих пожеланий и размеров, заказывала в Слуцке в магазине @ogma_plus. А главная изюминка — сумка-шоппер, с которой мне удобно, потому что она пошита @rozovye_sny специально под меня и такой больше ни у кого нет.
Рабочий лук
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Самый стильный образ августа-сентября 2020
Хочешь, чтобы мы рассказали о твоём стиле? Пиши на почту lampa@kurjer.info, alicelistapad@gmail.com, в директ Instagram @lampa_slutsk или @alisa_listapad. Звони по телефону 8044 540 29 39 (Алиса).
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