Случчанка показала самый стильный образ на август-сентябрь 2020 года для белорусок (и ещё четыре крутых образа)

Платье-комбинация и объёмный кардиган

Я не приверженец какого-то определённого стиля, забираю в свой гардероб всё, что понравится. Чаще всего это женственные романтичные образы, близкие мне по духу. «» — это рубрика, в которой случчанки рассказывают о своём стиле и показывают три образа из повседневной жизни.

Сочетание платья-комбинации и объёмного кардигана как раз хороший пример. Мой любимый выбор для прогулок летним вечером или тёплым осенним днём. И платье, и кардиган с Аliexpress обошлись меньше чем в $ 30.

Плащ, дерзкие ботинки и элегантная шляпа

Комплект для похода в магазин или в город по делам

Иногда приходит более дерзкое настроение, и я достаю свои любимые ботинки на толстой подошве и мини-юбку. Элегантности образу добавляю плащом и шляпой.

Конечно, не всегда достаточно времени (и сил, и желания) для долгих сборов и нарядов, поэтому у меня есть «пожарный» комплект для похода в магазин или просто в город по делам. Но и он не самый обычный: свитшот и спортивные брюки пошиты с учётом моих пожеланий и размеров, заказывала в Слуцке в магазине @ogma_plus. А главная изюминка — сумка-шоппер, с которой мне удобно, потому что она пошита @rozovye_sny специально под меня и такой больше ни у кого нет.

Рабочий лук

⠀

Самый стильный образ августа-сентября 2020

Однако чаще всего на мне можно увидеть один лук, который практически бессменно повторяется по будним дням с 8 до 17 часов. Это моя рабочая форма. У обязательств по ношению формы есть свои плюсы и минусы, но мне моя униформа нравится.

Хочешь, чтобы мы рассказали о твоём стиле? Пиши на почту lampa@kurjer.info, alicelistapad@gmail.com, в директ Instagram @lampa_slutsk или @alisa_listapad

Ну и самый стильный образ августа-сентября 2020 года (я бы назвала его «экстремально модным») — это сочетание главных цветов сезона. Мне всегда нравились красные акценты в аксессуарах, это классика, а белый цвет прекрасно их оттеняет. Правда, ещё не придумала, куда пойти в таком наряде, но он будет ждать своего часа.







