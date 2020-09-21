Случчанину, который ранил ножом участкового, дали три года колонии и будут принудительно лечить

Напомним, 10 июня в Слуцком районе 32-летний мужчина ранил ножом участкового, который пришёл забрать его в ЛТП. Сельчанин был пьян, угрожал милиционеру ножом и, пытаясь скрыться, выпрыгнул в окно.

Когда инспектор его догнал и попытался задержать, подозреваемый снова показал нож. Участковому удалось выбить оружие, получив незначительное ранение руки, и надеть на нападавшего наручники.

Реклама

17 сентября суд Слуцкого района рассмотрел это дело. Случчанина признали виновным «в насилии и угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности». Наказание: 3 года в колонии общего режима.

В тюрьме к нему применят принудительные меры безопасности и лечения, применяемые к людям, страдающим психическими расстройствами и алкоголизмом.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.