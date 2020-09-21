В чистом поле сгорела скирда тюкованной соломы. Говорят, такое происходит часто. Кому она мешала?

Владимир Амельченя
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В чистом поле сгореда скирда тюкованной соломы. Говорят, такое происходит часто. Кому они мешают? Слуцк
Фотографии: Владимир Амельченя

В субботу, 19 сентября, после полудня в чистом поле загорелась скирда тюкованной соломы недавно сжатой озимой пшеницы.

Утром скирда красиво гляделась через ветровое стекло автомобиля. Я как бывший работник сельского хозяйства завидовал современной технике, новым технологиям в земледелии. Через дорогу убирают сахарную свёклу… Возвращаясь вечером назад, увидел догоравшую скирду.

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В чистом поле сгореда скирда тюкованной соломы. Говорят, такое происходит часто. Кому они мешают? Слуцк

Дежуривший у огня тракторист ОАО «Горняк» с бочкой воды сказал, что скирды горят часто. Кому они мешают?

В чистом поле сгореда скирда тюкованной соломы. Говорят, такое происходит часто. Кому они мешают? Слуцк

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1 Авторы комментариев
It is 2015 Авторы недавних комментариев
It is 2015
Гость
It is 2015

Скирда сгорела в чистом поле, политвязни мучатся в неволе…

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21 сентября 2020 13:30
It is 2015
Гость
It is 2015

Вооруженные силы Светы президента подпалили" чтобы сломать Систему", на деле же оставили коровок без подстилки, чтобы те мерзли в холодное время.

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21 сентября 2020 14:07