В чистом поле сгорела скирда тюкованной соломы. Говорят, такое происходит часто. Кому она мешала?

В субботу, 19 сентября, после полудня в чистом поле загорелась скирда тюкованной соломы недавно сжатой озимой пшеницы.

Утром скирда красиво гляделась через ветровое стекло автомобиля. Я как бывший работник сельского хозяйства завидовал современной технике, новым технологиям в земледелии. Через дорогу убирают сахарную свёклу… Возвращаясь вечером назад, увидел догоравшую скирду.

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Дежуривший у огня тракторист ОАО «Горняк» с бочкой воды сказал, что скирды горят часто. Кому они мешают?

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