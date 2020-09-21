В санслужбе Слуцка рассказали о ситуации с коронавирусом в 13-й школе

Карантина в СШ № 13 в Слуцке пока нет. В школе проводилось расследование эпидситуации. Все заболевшие коронавирусом находятся на контроле медиков. Определены все контакты. Теперь специалисты ждут рекомендаций областного центра гигиены и эпидемиологии.



Об этом «Кур'еру» сообщила Светлана Игнатович, заместитель главного врача Слуцкого ЦГиЭ.

В пятницу вечером, 19 сентября, в СШ № 13 провели дезинфекционные мероприятия. Пока нет необходимости обрабатывать другие школы. Всё будет зависеть от уровня заболеваемости.

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«Коронавирус никуда не уходил. Со 2 сентября был введён план обучения в условиях COVID-19 в соответствии с рекомендациями Минздрава. А уже дальше — как кто это выполнял», — пояснила Светлана Игнатович.

РАНЕЕ. Ещё в августе Минздрав опубликовал правила на новый учебный год. Методичка содержит рекомендациями по организации образовательного процесса в условиях непрекращающейся пандемии коронавируса.

Напомним, что на прошлой неделе сразу несколько родителей учащихся и сами учащиеся средней школы № 13 анонимно рассказали «Кур'еру», что у них заболели более 10-ти педагогов. Родители подозревали, что это коронавирус.

Главный врач Слуцкой ЦРБ сообщал «Кур'еру», что у него нет данных, какая в этой школе заболеваемость коронавирусом. «Там есть повышение уровня заболеваемости вирусными инфекциями», — сказал Олег Лесников.

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