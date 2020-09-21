Ещё один шахтёр из Солигорска отказался подниматься наверх в знак протеста

Стачком «Беларуськалия» сообщает: ещё один шахтёр отказался подниматься на поверхность после ночной смены. Его зовут Олег Кудёлка, информацию подтвердил TUT. BY один из коллег.

На поверхность он передал рукописную записку с таким текстом:

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«Сказать на словах на гора. Присоединяюсь к стачке и до выполнения требований Стачкома отказываюсь выезжать на поверхность». Жена Олега передала отпечатанное обращение — открытое письмо генеральному директору и работникам «Беларуськалия».

В этом письме Олег вспоминает, как нынешний гендиректор предприятия Иван Головатый учился вместе с Олегом в Санкт-Петербурге и просил советов. Далее Олег перечисляет, какие недостатки работы руководства до сих пор не исправлены. В конце он перечисляет требования:

Отставка гендиректора «Беларуськалия»

Освободить всех заключённых стачкомовцев

Прекратить давление на членов стачкома и их семей

Отменить преступное решение по увольнению бастующих работников

Прекратить беспредел силовиков, запугивания, задержания и избиения мирного населения страны.

В постскриптуме Олег добавляет:

«Для тех, кто сомневается, — у меня несовершеннолетние дети, я ещё не заработал пенсию и у меня, как и у многих, тоже есть кредит. Но я верю в нас и в новую, процветающую и прекрасную Беларусь!»

РАНЕЕ. 10 сентября шахтёр «Беларуськалия» Юрий Корзун в шахте приковал себя наручниками к горнодобывающему оборудованию, а позже присоединился к стачечному комитету.

В ТЕМУ. «Что скажу внукам? Что побоялся потерять работу?» Тот самый шахтёр — про протест и наручники с цепью