Ещё один шахтёр из Солигорска отказался подниматься наверх в знак протеста

Стачком «Беларуськалия» сообщает: ещё один шахтёр отказался подниматься на поверхность после ночной смены. Его зовут Олег Кудёлка, информацию подтвердил TUT. BY один из коллег.
На поверхность он передал рукописную записку с таким текстом:
«Сказать на словах на гора. Присоединяюсь к стачке и до выполнения требований Стачкома отказываюсь выезжать на поверхность».Жена Олега передала отпечатанное обращение — открытое письмо генеральному директору и работникам «Беларуськалия».
В этом письме Олег вспоминает, как нынешний гендиректор предприятия Иван Головатый учился вместе с Олегом в Санкт-Петербурге и просил советов. Далее Олег перечисляет, какие недостатки работы руководства до сих пор не исправлены. В конце он перечисляет требования:
- Отставка гендиректора «Беларуськалия»
- Освободить всех заключённых стачкомовцев
- Прекратить давление на членов стачкома и их семей
- Отменить преступное решение по увольнению бастующих работников
- Прекратить беспредел силовиков, запугивания, задержания и избиения мирного населения страны.
В постскриптуме Олег добавляет:
«Для тех, кто сомневается, — у меня несовершеннолетние дети, я ещё не заработал пенсию и у меня, как и у многих, тоже есть кредит. Но я верю в нас и в новую, процветающую и прекрасную Беларусь!»
РАНЕЕ. 10 сентября шахтёр «Беларуськалия» Юрий Корзун в шахте приковал себя наручниками к горнодобывающему оборудованию, а позже присоединился к стачечному комитету.
В ТЕМУ. «Что скажу внукам? Что побоялся потерять работу?» Тот самый шахтёр — про протест и наручники с цепью
Я думал он как в свободной Украине 200 шахтеров не поднимаются требуя выплаты зарплаты. Вероятно он БТ не смотрит, а по БТ показали как руководитель стачкома снял деньги которые собирали доверчивые змагары для шахтеров, положил их в карман и поехал покутитиь, водки попить. Видимо стресс снимал. Ещебы1Так испереживался за политвязней. Но неизмученный узурпатором Стёпа Нехта это не покажет- он же в отличии от БТ пропагандой и руководством мирными протестами не занимается