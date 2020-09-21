Ещё один шахтёр из Солигорска отказался подниматься наверх в знак протеста

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Ещё один шахтёр из Солигорска отказался подниматься наверх в знак протеста, Слуцк
У рудоуправления 4 собралась поддержка Олега. Фото: TUT.BY

Стачком «Беларуськалия» сообщает: ещё один шахтёр отказался подниматься на поверхность после ночной смены. Его зовут Олег Кудёлка, информацию подтвердил TUT. BY один из коллег.

На поверхность он передал рукописную записку с таким текстом:

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«Сказать на словах на гора. Присоединяюсь к стачке и до выполнения требований Стачкома отказываюсь выезжать на поверхность».

Ещё один шахтёр из Солигорска отказался подниматься наверх в знак протеста, Слуцк
Записка, которую передал Олег. Фото: TUT. BY
Жена Олега передала отпечатанное обращение — открытое письмо генеральному директору и работникам «Беларуськалия».

В этом письме Олег вспоминает, как нынешний гендиректор предприятия Иван Головатый учился вместе с Олегом в Санкт-Петербурге и просил советов. Далее Олег перечисляет, какие недостатки работы руководства до сих пор не исправлены. В конце он перечисляет требования:

  • Отставка гендиректора «Беларуськалия»
  • Освободить всех заключённых стачкомовцев
  • Прекратить давление на членов стачкома и их семей
  • Отменить преступное решение по увольнению бастующих работников
  • Прекратить беспредел силовиков, запугивания, задержания и избиения мирного населения страны.

В постскриптуме Олег добавляет:

«Для тех, кто сомневается, — у меня несовершеннолетние дети, я ещё не заработал пенсию и у меня, как и у многих, тоже есть кредит. Но я верю в нас и в новую, процветающую и прекрасную Беларусь!»

РАНЕЕ. 10 сентября шахтёр «Беларуськалия» Юрий Корзун в шахте приковал себя наручниками к горнодобывающему оборудованию, а позже присоединился к стачечному комитету.

В ТЕМУ. «Что скажу внукам? Что побоялся потерять работу?» Тот самый шахтёр — про протест и наручники с цепью

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1 Авторы комментариев
It is 2015 Авторы недавних комментариев
It is 2015
Гость
It is 2015

Я думал он как в свободной Украине 200 шахтеров не поднимаются требуя выплаты зарплаты. Вероятно он БТ не смотрит, а по БТ показали как руководитель стачкома снял деньги которые собирали доверчивые змагары для шахтеров, положил их в карман и поехал покутитиь, водки попить. Видимо стресс снимал. Ещебы1Так испереживался за политвязней. Но неизмученный узурпатором Стёпа Нехта это не покажет- он же в отличии от БТ пропагандой и руководством мирными протестами не занимается

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21 сентября 2020 13:27