Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с ремонтом оборудования в трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ.
Где и когда отключат свет
23 сентября с 8.30 до 16.30 по адресам:
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- ул. Козберга, №№ 11, 13, 17−30, 32;
- 1-й пер. Я. Коласа, №№ 3−25, 27−44, 46;
- ул. Я. Коласа, №№ 26, 28−39, 42−44, 46−56, 58−77, 79−101 (нечётные);
- ул. Калиновского, № 11;
- ул. Крылова, № 31;
- ул. Смоленская, №№ 1−13, 15−65, 67, 69;
- ул. Социалистическая, №№ 89, 91, 107−111 (нечётные);
- 3-й пер. Красноармейский, №№ 5, 7−13, 15, 17;
- 4-й пер. Красноармейский, №№ 5−7, 9;
- ул. Смоленский проезд, №№ 6, 8−14, 16, 20, 21;
- ул. Некрасова, №№ 50, 52, 56, 53−63 (нечётные);
- проезд Смоленский, № 22−26 (чётные).
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.
Слуцкие электросети приносят извинения за причинённые неудобства.
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.