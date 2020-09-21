«Это абсолютно бесчеловечно», негодует МИД Беларуси. «Уважать фундаментальные права человека» требует он, «общепризнанные демократические нормы». В конце концов, «следовать принципам гуманизма». И вообще «спуститься на землю и просто начать диалог с этими людьми, они не требуют ничего сверхъестественного, только уважения своих базовых прав». Если вы успели подумать, что киберпартизаны, участницы женских маршей или еще какие враждебные силы захватили МИД, выдыхайте. Все просто: обнаружился удобный предмет для праведного негодования.

СПРАВКА. Ольга Лойко, главный редактор политико-экономического блока новостей. Окончила два белорусских вуза (БГУ, БГЭУ), после чего пришлось обратиться в вуз британский, чтобы вернуть веру в высшее образование. Сфера журналистских интересов широкая, микро- и макроэкономическая. Свою задачу формулирует как «увидеть интересное в важном и важное — в интересном». Жизненное кредо: масштабы личности определяются количеством идиотов, которым до нее есть дело. Так что личные наезды на тутбаевских форумах воспринимает как комплимент.

Столь бурное негодование нашего самого дипломатичного ведомства вызвали вовсе не массовые задержания уже больше месяца протестующих белорусов. Устав отбиваться от злонамеренного Запада и одобрять все крепнущие связи с нашим восточным сиблингом, МИД решил спасти хасидов. Последним, в общем, ничего не угрожает, что делает операцию по спасению еще более приятной и желанной.

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Историю о том, как более тысячи паломников застряли на нейтральной полосе, TUT. BY освещает подробно. Хасиды не спасаются от притеснений, не едут работать, лечиться или воссоединяться с семьей: в украинскую Умань им надо, чтобы отпраздновать иудейский Новый год. Место намоленное, спору нет, но мэр Умани предупредил: приезд хасидов в этом году в традиционном формате невозможен из-за коронавируса. И 28 августа Украина закрыла границу. Но рядом есть гостеприимная Беларусь — и паломники устремились к святыне транзитом. Наши пограничники их выпустили, а украинские — не впустили. Так они и сидели на нейтральной полосе, мешали уже порядком выведенным из себя дальнобойщикам, сдаваться не собирались.

Первым спасать паломников взялся президент Беларуси, устами пресс-секретаря поручив правительству «оперативно связаться с правительством Украины и договориться о предоставлении зеленого коридора для хасидов». Беларусь даже готова была организовать доставку страждущих к украинским святыням и обратно. «При этом, безусловно, процесс будет организован максимально безопасно, в том числе и для того, чтобы на ситуацию с заболеваемостью COVID-19 это никак не повлияло», — заверила Наталья Эйсмонт.

Украина делать послабления отказалась. Вопросы грядущего паломничества активно обсуждались еще в августе, когда руководитель Центра по борьбе с коронавирусной пандемией Израиля обращался к Владимиру Зеленскому с просьбой запретить в этом году традиционное паломничество на празднование еврейского Нового года из-за рисков вспышки коронавируса.

«Такое собрание в это неспокойное время, как ожидается, приведет к массовому инфицированию туристов и местных украинцев, которое станет тяжелым бременем для местных медицинских учреждений, а еще тысячи людей вернутся в Израиль и будут дальше распространять вирус. Призываю вас ввести в этом году запрет на эти празднования как элемент попыток всего мирового сообщества остановить эту ужасную пандемию».

Чиновник признает, что властям Израиля не удалось существенно снизить количество новых заражений коронавирусом, а среди ультрарелигиозных евреев, к которым относятся хасиды, показатели заболеваемости одни из самых высоких. Об этом мировые СМИ писали еще в марте: ультраортодоксы составляют только 12% населения Израиля, при этом от 40 до 60% зараженных коронавирусом по стране — хасиды. Никаких масок и социального дистанцирования, судя по фото с границы, они действительно не признают. — Извините, мы не можем их бросить на произвол судьбы у закрытой украинцами границы, — негодует МИД Беларуси. — Для помощи верующим задействуются все силы, в том числе по линии ГПК, МВД и иных вовлеченных организаций. Если украинская сторона не сможет открыть границу, то мы будем готовы оказывать содействие в выезде паломников из Беларуси. Сделаем все, что в наших силах, чтобы максимально помочь людям, — заявил представитель МИД.

Не то чтобы кто-то был против «помочь людям». Тем более — верующим. Но нельзя же так избирательно. Очевидно, идея не впускать в страну иностранных граждан, следующих транзитом в закрытую на въезд Украину, гостеприимной Беларуси в голову не приходит. Зато не впустить в страну собственного гражданина Тадеуша Кондрусевича — легко. Главное, объяснилось все как красиво: его паспорт (спасибо, что не его самого) признали недействительным. Во все совпадения этой фантастической истории можно было бы даже поверить, если бы Александр Лукашенко первым не прокомментировал, уточнив, мол, «если ты еще и в политику влез, и потащил за собой верующих, католиков…». В общем, привет папе римскому. А мы пошли спасать хасидов.

Итак, у хасидов есть МИД, у ОМОНа — Караев, у Лукашенко — волшебный звонок Путину. А кто будет спасать рядового белоруса — решительно непонятно. Апеллировать к праву нет никакой возможности: адвокаты сами оказались на нарах, судьи верят только людям без лиц и фамилий. Жаловаться в СМИ — выходит резонансно, но малоэффективно и даже рискованно: легко оказаться на нарах вместе с журналистами тех самых СМИ. Печаль? Отнюдь. Белорусы вообще стали ощутимо меньше жаловаться. Заработали другие механизмы. Самоорганизация, взаимовыручка, личная ответственность за порядок вокруг и за результат процессов, о которых привычно спрашивали с государства (самый яркий пример — среднее образование). Растет доверие к медикам, соседям, частному и честному бизнесу.

Власть, поделив белорусов на «своих» и «малочисленных отщепенцев», проблемы и жалобы последних демонстративно игнорирует, продолжая работать на репрессии и устрашение через штрафы, сутки, уголовные дела, угрозы СОПа, игнорирование заявлений о преступлениях. Масштабы таковы, что скоро «белорус подозреваемый» станет самым распространенным в стране видом. Чтобы упорядочить процесс расправы, можно воспользоваться вредным советом: не стоит ограничиваться перерегистрацией партий. Можно поднять градус абсурда до космического и затеять перерегистрацию всех белорусов. Оппозиционных, недостаточно лояльных или просто сомнительных — в резервации. Главное не забыть, что на свободе должно остаться не менее восьмидесяти процентов. А то перед ЦИК неудобно получится.