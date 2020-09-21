Фотографии и истории знакомства четырёх слуцких пар.

Андрей и Наталья Синица

Молодожёны познакомились в соцсети «ВКонтакте» почти семь лет назад. А первое свидание произошло в городском парке, где Андрей и Наталья погуляли и пообщались вживую.

Для предложения Андрей постарался создать романтическую обстановку: с лепестками роз, свечами. Дождавшись Наталью с работы, он сделал предложение. «Для меня это не было неожиданностью, но тем не менее было приятно», — вспоминает невеста.

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Дмитрий и Ангелина Борисевич

Молодожёны впервые увиделись на работе Дмитрия. Год назад Ангелина проходила там практику, так и познакомились.

Предложение Дмитрий сделал в ночь на 14 февраля. «Я ничего не подозревала, пришла с работы, зашла в зал, а там — ужин, свечи. Я и тут ничего не заподозрила. А Дмитрий возьми и сделай мне предложение», — смеётся невеста.

Медовый месяц молодая семья планирует провести на море.

Владислав и Виктория Акулович

Молодожёны познакомились, когда были участниками образцового ансамбля танца «Конфетти» и вместе танцевали. Во время поездки на гастроли в Париж молодые люди сблизились и уже возвращались парой.

Предложение Владислав сделал год назад в Вильнюсе. Ребята пришли в ресторан, заказали ужин. И когда Виктория отвлеклась, Владислав достал кольцо. «Вначале у неё была пауза, всё-таки эффект неожиданности, но потом Вика сказала: «Да», — рассказывает Владислав.

Медовый месяц пара планирует провести в Турции.

Илья и Дарья Кавецкие

Молодые познакомились в интернете три года назад. Илья написал тогда незнакомой девушке: «Привет, давай познакомимся, погуляем».

Предложение Дарье Илья сделал в одном из столичных парков. «Мы ехали по делам, решили прогуляться по парку. Тут Илья внезапно достаёт из машины огромный букет цветов и кольцо. Я сразу кольцо и не заметила, всё внимание было на этом огромнейшем букете. Естественно, я согласилась», — рассказывает Дарья.