«Марш справедливости». Непредсказуемый маршрут, жёсткие задержания и десятки тысяч человек на Немиге (фото, видео)

Седьмое воскресенье подряд, если считать день выборов, белорусы выходят на акции протеста в своих городах. 20 сентября прошёл «Марш справедливости». Протестующим в Минске не давали объединяться в большие колонны, шествие было ещё более хаотичным, чем в предыдущие выходные, и тем не менее у стелы «Минск — город-герой» собрались несколько десятков тысяч человек, не меньше прошли маршем по Немиге.
Силовики рассекали группы протестующих, жёстко задерживали людей, к вечеру правозащитники сообщили о не менее чем 230 задержанных.
Традиционно воскресное утро минчане встречали с военной техникой в городе, оцепленными центральными площадями и людьми в военной форме. Днём добавились закрытые станции метро и проблемы с мобильным интернетом, возникшие «в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов».
Ближе к двум часам небольшие группы людей стали собираться в разных точках Минска. Многие были без символики. По улицам барражировали автозаки. Как только они останавливались и из них выбегали люди в форме и балаклавах, протестующие разбегались. Уйти удавалось не всем. Так, несколько сотен человек с плакатами и флагами собрались у ТРЦ «Галерея Минск». Тут же приехали автозаки — люди разбежались, несколько человек были задержаны. Когда автозаки уезжали, люди пытались собраться снова.
В итоге около половины четвёртого к стеле «Минск — город-герой» на проспекте Победителей пришли несколько десятков тысяч человек. Одна колонна образовалась в начале проспекта Победителей, вторая пришла к стеле от Веры Хоружей. Люди ручейками стекались к перекрёстку проспектов Победителей и Машерова — по неочевидным маршрутам: по набережной Свислочи, по дворам. Из репродукторов традиционно звучала громкая музыка, в том числе недавно представленная песня «Любимую не отдают». Когда музыка стихала, можно было расслышать лозунги протестующих: «Жыве Беларусь», «Верым, можам, пераможам!», «Света — наш герой!», «Мы здесь власть», «Это наш город», «Один за всех и все за одного», «Не забудем, не простим».
От стелы колонна устремилась к Дворцу независимости, но, не дойдя до кордона, свернула на улицу Игнатенко, затем по улицам Тимирязева и Романовская Слобода вернулась к Немиге.
Это таймлапс движения колонны, снятый на Романовской Слободе с 16.48 до 17.10 — 22 минуты в 60 секундах.
Мимо торгового дома «На Немиге» колонна протестующих шла не менее двадцати минут.
Далее по улице Максима Богдановича демонстранты направились в сторону улицы Янки Купалы, затем повернули на Куйбышева, затем на Веры Хоружей и далее через площадь Якуба Коласа по проспекту Независимости дошли до улицы Козлова (где их встретил кордон). В оцепление попал даже трамвай.
Здесь колонна разделилась: часть пошла дальше по Козлова, часть решила вернуться к площади Якуба Коласа.
Протестующие шли по проезжей части Козлова, водомёты двигались по тротуару. Шеренги силовиков преследовали демонстрантов, стучали в щиты, загоняли во дворы, за силовиками следовали автозаки.
Людей задерживали в районе кинотеатра «Мир», на участке проспекта Независимости между Козлова и площадью Якуба Коласа, около филармонии, у ТЦ «Московско-Венский», в районе «Белой вежи» и других местах.
Здесь можно увидеть, как люди в балаклавах и шлемах общаются между собой: успокаивают друг друга, кричат, пытаются скоординировать свои действия, один из них досматривает чей-то портфель, а после с силой швыряет его прочь. Всё это снято во дворах недалеко от площади Победы.
После 19.00 акция протеста в Минске завершилась.
Стычки с силовиками прошли в Бресте — там милиция распылила слезоточивый газ, а потом сделала предупредительный выстрел в воздух. Задержаны десять человек.
По жёсткому сценарию прошла акция протеста и в Гомеле.
В Могилёве протестующих было заметно меньше, чем обычно, зато силовиков — заметно больше.
В Витебске протест также был немногочисленным, зато появились новые собаки-демонстранты.
А в Гродно во время акции протеста в автозак затащили беременную женщину.
Фото: Дарья Бурякина / Фото: Ольга Шукайло / Фото: Вадим Замировский / TUT. BY
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Украинские блоггеры Подоляко и Семченко вчера на ютубе рассказали, что впервые Степа Нехта с польскими спецслужбами не выложили видео перехвата колонн идущих из районов Минска по причине того что их не было, а не было их по причине малочисленности протестующих. Даже на представленной с квадрокоптера фотки, они говорят, при увеличении видна малочисленность толпы где между протестующими большое растояние. Это при горизонтальной съемке кажется, что число их зашкаливает. На самом деле, говорят они, даже Степа говорит, что пришли не сотни тысяч, а десятки. Они отмечают, что это впервые с начала протестов. именно поэтому омону так легко удалось нейтрализовать шествие. С чем и поздравили белоруссов