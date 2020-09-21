«Марш справедливости». Непредсказуемый маршрут, жёсткие задержания и десятки тысяч человек на Немиге (фото, видео)

Седьмое воскресенье подряд, если считать день выборов, белорусы выходят на акции протеста в своих городах. 20 сентября прошёл «Марш справедливости». Протестующим в Минске не давали объединяться в большие колонны, шествие было ещё более хаотичным, чем в предыдущие выходные, и тем не менее у стелы «Минск — город-герой» собрались несколько десятков тысяч человек, не меньше прошли маршем по Немиге.

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Силовики рассекали группы протестующих, жёстко задерживали людей, к вечеру правозащитники сообщили о не менее чем 230 задержанных.

Традиционно воскресное утро минчане встречали с военной техникой в городе, оцепленными центральными площадями и людьми в военной форме. Днём добавились закрытые станции метро и проблемы с мобильным интернетом, возникшие «в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов».

Ближе к двум часам небольшие группы людей стали собираться в разных точках Минска. Многие были без символики. По улицам барражировали автозаки. Как только они останавливались и из них выбегали люди в форме и балаклавах, протестующие разбегались. Уйти удавалось не всем. Так, несколько сотен человек с плакатами и флагами собрались у ТРЦ «Галерея Минск». Тут же приехали автозаки — люди разбежались, несколько человек были задержаны. Когда автозаки уезжали, люди пытались собраться снова.

В итоге около половины четвёртого к стеле «Минск — город-герой» на проспекте Победителей пришли несколько десятков тысяч человек. Одна колонна образовалась в начале проспекта Победителей, вторая пришла к стеле от Веры Хоружей. Люди ручейками стекались к перекрёстку проспектов Победителей и Машерова — по неочевидным маршрутам: по набережной Свислочи, по дворам. Из репродукторов традиционно звучала громкая музыка, в том числе недавно представленная песня «Любимую не отдают». Когда музыка стихала, можно было расслышать лозунги протестующих: «Жыве Беларусь», «Верым, можам, пераможам!», «Света — наш герой!», «Мы здесь власть», «Это наш город», «Один за всех и все за одного», «Не забудем, не простим».

От стелы колонна устремилась к Дворцу независимости, но, не дойдя до кордона, свернула на улицу Игнатенко, затем по улицам Тимирязева и Романовская Слобода вернулась к Немиге.

Это таймлапс движения колонны, снятый на Романовской Слободе с 16.48 до 17.10 — 22 минуты в 60 секундах.

Мимо торгового дома «На Немиге» колонна протестующих шла не менее двадцати минут.

Далее по улице Максима Богдановича демонстранты направились в сторону улицы Янки Купалы, затем повернули на Куйбышева, затем на Веры Хоружей и далее через площадь Якуба Коласа по проспекту Независимости дошли до улицы Козлова (где их встретил кордон). В оцепление попал даже трамвай.

Здесь колонна разделилась: часть пошла дальше по Козлова, часть решила вернуться к площади Якуба Коласа.

Протестующие шли по проезжей части Козлова, водомёты двигались по тротуару. Шеренги силовиков преследовали демонстрантов, стучали в щиты, загоняли во дворы, за силовиками следовали автозаки.

Людей задерживали в районе кинотеатра «Мир», на участке проспекта Независимости между Козлова и площадью Якуба Коласа, около филармонии, у ТЦ «Московско-Венский», в районе «Белой вежи» и других местах.

Здесь можно увидеть, как люди в балаклавах и шлемах общаются между собой: успокаивают друг друга, кричат, пытаются скоординировать свои действия, один из них досматривает чей-то портфель, а после с силой швыряет его прочь. Всё это снято во дворах недалеко от площади Победы.

После 19.00 акция протеста в Минске завершилась.

Стычки с силовиками прошли в Бресте — там милиция распылила слезоточивый газ, а потом сделала предупредительный выстрел в воздух. Задержаны десять человек.

По жёсткому сценарию прошла акция протеста и в Гомеле.

В Могилёве протестующих было заметно меньше, чем обычно, зато силовиков — заметно больше.

В Витебске протест также был немногочисленным, зато появились новые собаки-демонстранты.

А в Гродно во время акции протеста в автозак затащили беременную женщину.

Фото: Дарья Бурякина / Фото: Ольга Шукайло / Фото: Вадим Замировский / TUT. BY