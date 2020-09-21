«К тебе на старости лет очень рано маразм пришёл. Неужели ты такой и родилась?» Жительница Слуцка о культуре дискуссии в соцсетях

На днях моя приятельница рассказала историю. Нужно сказать, что она известный в профессиональных кругах специалист. Знает и может общаться на восьми языках. Создала и ведёт несколько образовательных и культурно-просветительских проектов. И здесь далеко не весь перечень.

Ещё в августе в соцсети «Одноклассники» она выставила пост с обращением белорусских учителей остановить насилие. Кстати, документ подписали тысячи педагогов. Вдруг через полтора месяца появляется комментарий от «друга», который сам напросился на такой статус. Отец взрослых детей, дед, муж. Показался пристойным человеком.

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Комментарий поверг приятельницу в замешательство (орфография автора сохранена): «А хиба ты маеш права што гаварыць за настауникау Беларуси? Прыкрывай свой ротик крыху лепей — вельми мух зараз шмат развялося. А мухам гнилье даспадобы?!».

Мудрец (человек, который не попадёт в сложную ситуацию) сказал: «О нас думают плохо лишь те, кто хуже нас. А те, кто лучше нас, — им просто не до нас…» Не думай про него".

Медиатор (посредник, выступающий третьей стороной при разрешении спора) посоветовал: «Не нужно обращаться в суд за оскорбление. Если человек критикует, значит, нуждается в любви и поддержке. Хотел „дружить“, а ты не реагировала. Вот и троллит. Ищет возможности вступить в диалог. Забань и забудь».

Психолог успокоил: «Когда люди вас осуждают, они осуждают себя. Исходят из своего жизненного опыта, из того, что с ними происходило. Критика, как и осуждение, разговор человека с собой про себя. Это прекрасный материал, как строить с ними отношения. Нужно ли становиться для него психотерапевтом, вступая в дискуссию?».

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