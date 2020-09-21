Журналистку «Нашей Нивы» во время протестов в Минске ранили резиновой пулей. Уголовного дела до сих пор нет, зато изданию грозит штраф

«Нашей Ниве» грозит штраф после того, как её журналистка Наталья Лубневская была ранена резиновой пулей во время протестов. Об этом сообщил главный редактор издания Егор Мартинович.

Наталью Лубневскую ранили 10 августа, когда она работала на акции протеста на улице Кальварийской в Минске. Ей в ногу попала резиновая пуля. «Наша нива» выложила видео, на котором заметно, как в Лубневскую с близкого расстояния выстрелил сотрудник силовых структур (по данным издания, это мог быть боец спецназа МВД «Алмаз»; по другим данным — спецназа КГБ «Альфа»). «Наша нива» считает, что силовик прицельно стрелял по журналистке — хотя она была одета в синюю жилетку с надписью «Пресса».

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Видео: NN VIDEO TV

Лубневскую доставили в больницу, где она провела 38 дней (теперь журналистка продолжает реабилитацию дома). Наталья подала заявление в Следственный комитет, потребовав возбудить уголовное дело по факту нанесения ей телесных повреждений. Следователи дважды приходили её опрашивать, но уголовное дело так и не было возбуждено. Журналистка получила извещение о том, что срок проверки по её заявлению продлён до 21 сентября.

«38 дней в больнице — такую премию мне выписало государство за мою работу журналистом. Ни извинений, ни криминального дела на стрелка, ни, прости господи, компенсаций. Вообще-то это была моя любимая пара джинсов и единственная — ног. <…> Свою травму я переживаю, как и другие белорусы — через юмор (потому что страх не помогает, а правосудие закончилось). В моей семье теперь мем, что от поездки на картошку спасут только пули», — написала Лубневская в Facebook 16 сентября.

21 сентября главный редактор «Нашей нивы» Егор Мартинович рассказал, что изданию угрожает штраф из-за ситуации с ранением Лубневской.

«Такая ситуация — с ранением журналиста — для нас первая и, надеемся, последняя. Разумеется, алгоритмов действий в таких исключительных ситуациях у нас нет. Поскольку случай Натальи можно трактовать как травму на производстве, бухгалтерия связалась с [государственной страховой организацией] „Белгосстрах“, чтобы выяснить, какие документы нужно им предоставить. Специалисты дали нужный список, но предупредили, что в любом случае по итогам разбирательства „Наша нива“ должна получить штраф от государственных органов — потому что своевременно не известила о происшествии и не провела собственное расследование», — написал Мартинович в Facebook.

В первые дни протестов в Беларуси, начавшихся 9 августа, силовики применяли оружие с резиновыми пулями и светошумовые гранаты. В результате пострадала не только Лубневская, но и другие журналисты.