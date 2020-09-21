Жительница Слуцка требует у властей новый памятник для своего отца – бывшего председателя колхоза и партизана

В «Кур'ер» обратилась пенсионерка Александра Илюкевич. Жительница Слуцка рассказала, что пять лет назад на могилу её отца упала сосна. Теперь памятник нуждается в замене. Александра Юльяновна считает, что власти должны помочь ей поставить памятник, так как её отец — заслуженный человек и многое сделал для родины.

Кто такой Юльян Акулич

Юльян Акулич родился в 1901 году в деревне Адамово. Сейчас эта деревня входит в Покрашевский сельсовет Слуцкого района. В 10 лет он остался сиротой: родители умерли от туберкулёза.

Реклама

Юльян Иосифович — один из создателей местного колхоза «Случь». После его основания Акулич был председателем в течение восьми лет, пока в 1937 году его не арестовали по ложному доносу и не выслали в Сибирь. Мужчина пробыл там до 1940 года. Его знакомые написали прошение в Москву, после которого Акулича реабилитировали.

Во время Великой Отечественной войны Юльян Иосифович был командиром взвода партизанского отряда имени Фрунзе. Был ранен в живот и голову.

В 1943 году родную деревню Акулича — Адамово — сожгли фашисты. Её жителей согнали в сарай и тоже сожгли. В огне погибли жена Юльяна Александра и двое сыновей, а также его родная сестра Мария Статкевич с тремя детьми.

Через некоторое время Юльян Акулич снова женился, в 1945 году у него родилась дочь, которую он назвал в честь погибшей жены Александрой. После войны Акулич работал директором райпромкомбината, председателем колхоза имени Ворошилова, председателем колхоза «Красный Октябрь». С последним Юльян Иосифович связал всю дальнейшую жизнь. После председательства работал там заведующим фермой и бригадиром полеводческой бригады, а на пенсии участвовал в общественной работе колхоза.

Юльян Акулич был персональным пенсионером республиканского значения (такая пенсия предоставлялась людям, имеющим особые заслуги перед государством). Он умер в 1978 году, похоронен на кладбище между деревнями Адамово и Павловка в Покрашевском сельсовете.

Что случилось с могилой Акулича

На могиле Юльяна Акулича стоит каменный памятник-обелиск, вокруг — металлическая ограда. Пять лет назад на могилу упала многолетняя сосна. Александра Юльяновна наняла людей, которые распилили сосну на части и увезли, выровняли ограду. Сам разбившийся памятник замазали бетоном, пенсионерка покрасила на нём табличку.

Но памятник, по словам случчанки, всё равно разрушается и находится в ужасном состоянии.

Почему Александра Юльяновна считает, что власти должны помочь ей с памятником

Александра Илюкевич говорит, что её отец хоть и был всю жизнь председателем колхоза, сражался в войну, но в жизни ничего не имел: ходил всегда в галифе и сапогах, а велосипед купил только перед самой смертью. Несмотря на тяжёлые потери, он был добрым и самоотверженным человеком, всю жизнь посвятил родине. И своим трудом создал плацдарм для сегодняшних слуцких трудящихся, которые работают с комфортом и живут в достатке.

Акулич был не только председателем колхоза, но и депутатом сельского совета, и председателем товарищеского суда. К тому же Юльян Иосифович — ветеран ВОВ. Он награждён орденом Красной Звезды и семью медалями.

Сама Александра Юльяновна — инвалид 1-й группы. Она давно не была на улице, так как не может ходить, живёт на 5-м этаже, а в доме нет лифта. У её дочери и мужа тоже проблемы со здоровьем, так что денег на памятник в семье нет.

Куда обращалась Александра Илюкевич и что ей ответили

Александра Юльяновна говорит, что звонила председателю Слуцкого райисполкома, который выслушал её и согласился, что Юльян Акулич достоин нормального памятника. Однако после ответа из райисполкома, по словам женщины, не последовало.

Случчанка обращалась в СХФ «Агро-Замостье» Слуцкого комбината хлебопродуктов. Это предприятие — преемник колхоза «Красный Октябрь», в котором был председателем Юльян Акулич. Также она писала на сам комбинат хлебопродуктов и в Покрашевский сельисполком.

Покрашевский сельисполком ответил, что в их бюджете подобная статья не предусмотрена. Из СХФ «Агро-Замостье» Александре Юльяновне пришёл ответ, что памятник находится в приемлемом состоянии, а предприятие сейчас не может помочь с установкой нового из-за тяжёлого финансового положения.

А сам комбинат хлебопродуктов ответил ей, что их коллективным договором предусмотрено выделять помощь на похороны пенсионеров предприятия, но не на благоустройство могилы.