«Плохо, когда люди вспоминают о детях ближе к 40 годам». Известный врач-репродуктолог о причинах бесплодия

Сегодня многие пары сталкиваются с проблемами зачатия и деторождения. Почему так происходит? Становится ли бездетных пар больше? Мы поговорили о причинах бесплодия с Еленой Панкратовой, гинекологом-репродуктологом высшей категории, заведующей отделением планирования семьи и репродукции медицинского центра «ЛОДЭ».

Почему людям не удаётся зачать ребёнка? Основные причины бесплодия

Факторов, влияющих на наступление беременности, может быть очень много. Елена Панкратова перечисляет главные причины бесплодия.

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Мужской фактор бесплодия — нарушение процессов сперматогенеза. Эта причина сегодня широко распространена, говорит специалист.

— Раньше, когда пара обращалась к репродуктологу, то априори считалось, что виновата женщина. Но сейчас 50% мужского бесплодия, и могу сказать, что у поколения, которое подрастает, больше проблем будет у мужчин, а не у женщин.

Причины мужского бесплодия могут быть разными:

Генетические заболевания;

Эндокринные заболевания;

Воспалительные заболевания;

Иммунологические заболевания;

Образ жизни;

Приём различных препаратов;

Поздний репродуктивный возраст.

Эндометриоз у женщин сегодня считается второй по распространённости причиной бесплодия. Заболевание обусловлено разрастанием слизистой оболочки матки (эндометрия) за её пределами. Могут быть лишь небольшие очаги на брюшине, но это будет препятствовать зачатию.

— Эндометриозом болеют красивые и образованные женщины, занимающиеся интеллектуальным трудом. Это просто бич современного поколения. Нет доказанных теорий возникновения этого заболевания и, к сожалению, нет ни одной волшебной таблетки, которая бы могла избавить от него.

Иммунологический фактор бесплодия встречается не так часто. Женский организм принимает сперматозоиды за патогенные организмы и начинает вырабатывать антитела, которые препятствуют оплодотворению двух клеток.

Трубный фактор бесплодия, когда у женщины непроходимы две маточные трубы либо они вообще отсутствуют (например, после двух внематочных беременностей или тяжёлых воспалительных процессов).

Эндокринный фактор бесплодия, когда у женщины есть нарушения процессов овуляции, вызванные различными эндокринными нарушениями, прежде всего синдромом поликистозных яичников, заболеваниями щитовидной железы, надпочечников, гипоталамуса или гипофиза, а также нарушения обмена веществ.

Психологический фактор бесплодия не выделен среди медицинских причин бесплодия, но он присутствует, убеждена медик.

— Например, приходит пара. Говорят, что им по 35 лет, они не пьют, не курят и сексом занимаются по часам, но что-то не получается забеременеть. То есть они уже в постель ложатся не для того, чтобы получить удовольствие, а для того, чтобы забеременеть. У таких пар психологический фактор бесплодия очень часто встречается. Я им советую устроить романтический вечер, не думая о том, какой сегодня день цикла.

Или, допустим, пара живёт с родителями, а, может, ещё с братом и его женой, старой бабушкой в одной квартире, и родственники могут в любой момент зайти к супругам в комнату. В такой ситуации мужчина и женщина тоже не могут просто расслабиться. Я им советую поехать отдохнуть туда, где они будут вдвоём и у них наконец-то будет нормальный секс. В этом случае главное — восстановить психологическое равновесие партнёров.

Есть также идиопатический фактор бесплодия, когда остаётся неизвестным, по какой причине беременность не наступает.

— То есть мы не можем всеми существующими методами обследования установить причину бесплодия конкретно у данной пары, но она однозначно есть. Например, маточные трубы у женщины проходимы. Внутри маточной трубы есть реснитчатый эпителий. Реснички служат для того, чтобы пропустить сперматозоиды в одну сторону, а в обратную — оплодотворённую яйцеклетку в матку. При лёгком воспалительном процессе реснички погибают. В таком случае ничего, кроме ЭКО, паре не поможет. А как доказать, что ресничек нет? Надо удалить здоровую трубу, и гистологи под микроскопом проверят. Причина есть — лёгкий воспалительный процесс, но мы же не будем удалять здоровую трубу, чтобы это выяснить!

Могут быть нарушения физико-химических свойств перитонеальной жидкости, которая окружает яичники и матку. В ней может не хватать магния или кальция. Мы не знаем, чего именно не хватает, и проверить это можно, только сделав операцию, чтобы взять жидкость для исследования. Кто будет делать операцию здоровому человеку, чтобы узнать состав перитонеальной жидкости? А это ещё одна причина бесплодия.

Бывают проблемы с оплодотворением клеток. Выявить это можно только в ЭКО.

Растёт ли число бесплодных пар?

Елена подтверждает, что ситуация ухудшается во всём мире, и Беларусь не исключение. По мнению репродуктолога, одна из главных проблем сегодня — это родительство в позднем возрасте.

— Люди, которым сейчас по 30 лет, часто не задумываются о вступлении в брак, рождении детей. Они вспоминают об этом ближе к 40 годам. А это считается крайне поздним репродуктивным возрастом как для мужчин, так и для женщин. И большая часть проблем связана именно с этим: с годами не только яйцеклетки стареют, но и ухудшается качество сперматозоидов. Ведь природа максимальный шанс на зачатие даёт в 18−25 лет. Очень обидно слышать от пациентов на приёме о том, «почему нам об этом раньше не говорили». На эту тему хочется не говорить, а кричать!

Как образ жизни влияет на репродуктивную функцию?

Во время планирования беременности нужно избегать стрессов и тяжёлых физических нагрузок, говорит специалист. Бывшие спортсмены или люди, которые принимали (или принимают) допинг, как правило, становятся пациентами репродуктологов.

Питание также имеет большое значение. В рационе должны быть белки, жиры и углеводы в необходимом количестве.

— Нашему организму нужны белки как растительного, так и животного происхождения. Белки животного происхождения содержатся в мясе, яйцах, курице, твороге, сыре. Если передо мной вегетарианцы (европеоидной расы), то, как правило, у мужчин есть проблемы со сперматогенезом, а у женщин — с овуляцией. Такое наблюдается в 90% случаев.

Есть люди, которые не едят фрукты и овощи, но это кладезь витаминов, которых тоже сегодня не хватает почти каждому. В холодный период для подготовки к зачатию я рекомендую женщинам принимать витамины для беременных, потому что дефицит кальция, магния, селена может негативно влиять на репродуктивную функцию. Мужчине обязательно дополнительно принимать цинк и селен перед зачатием, без них нормального сперматогенеза не будет. Нехватка витамина D также может негативно сказываться на шансах зачать ребёнка.

Когда нужно бить тревогу?

— Если супругам до 35 лет и в течение года у них не получается забеременеть, обследоваться и лечить бесплодие нужно уже не у гинекологов, а у репродуктологов. Если пара старше 35 лет, уже через полгода неудачных попыток им следует обратиться к специалисту. Репродуктологи — это гинекологи узкого профиля, которые занимаются проблемами бесплодия и проводят не только обследования по его причинам, но и могут выполнять все вспомогательные репродуктивные технологии.

Елена Панкратова объясняет, что прежде всего паре нужно пройти все необходимые обследования, которые обычно занимают несколько месяцев. По показаниям супругам назначаются лекарственные препараты или проводится хирургическое лечение. —

Большей части пациентов нужно пройти все этапы — от правильной диагностики и консервативного лечения (лечения препаратами) до изменения образа жизни: коррекции питания, уменьшения физических нагрузок, нормализации сна. Всё это входит в комплекс лечебных мероприятий.

Если беременность всё равно не наступает, ждать надо не более года. Отсутствие эффекта от лечения — это показание к применению вспомогательных репродуктивных технологий. Елена подчёркивает: это не только ЭКО. Сегодня есть много различных способов помочь паре, например, инсеминация — это введение спермы в полость матки. ЭКО — это последний метод, который репродуктологи предлагают для лечения бесплодия.

Когда пора идти на ЭКО?

В каждом конкретном случае это решает врач-репродуктолог, однозначных рекомендаций дать нельзя.

— Без устранения сопутствующих заболеваний мы вообще не лечим бесплодие и уж точно не предлагаем ЭКО. Если не вылечено основное заболевание, это бесполезно. Но есть ситуации, когда изначально есть показания к ЭКО, например, когда у женщины удалены маточные трубы. Иногда требуется также применение донорских клеток — сперматозоидов или яйцеклеток. Например, когда у пары генетические проблемы — и им ничего не поможет, кроме донорского материала. А это только ЭКО! Лечение бесплодия не равно ЭКО.