В воскресенье, 20 сентября, состоялся матч 24-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги между ФК «Слуцк» и ФК БАТЭ (Борисов).

В первом тайме хозяева поля открыли счёт на 24-ой минуте встречи. Егор Семёнов (полузащитник ФК «Слуцк») получил пас от одноклубника Юрия Козлова в штрафной площади и перебросил мяч через вратаря борисовчан Дениса Щербицкого. На 39-ой минуте встречи борисовчане сравняли счёт. Виллюм Тор Виллюмссон (полузащитник ФК БАТЭ) скинул мяч под удар нападающему Максиму Скавышу, который точно пробил по воротам — 1:1. Спустя четыре минуты Егор Филипенко (защитник ФК БАТЭ) удвоил преимущество своей команды. Эрвейн Мукам (нападающий ФК БАТЭ) навесил с углового флажка, а Егор Филипенко пробил головой под перекладину.

Во втором тайме борисовчане забили третий мяч на 73-ей минуте матча. Максим Скавыш (нападающий ФК БАТЭ) оформил дубль, выйдя один на один с вратарём случчан Борисом Панкратовым. Больше забитых голов в матче не было, борисовчане одержали уверенную победу над «Слуцком».

После прошедшего матча в турнирной таблице реального времени ФК «Слуцк» опустился с двенадцатого места на тринадцатое. У случчан всё так же 21 очко в активе. Отрыв от команды, находящейся на двенадцатой строчке (ФК «Славия», Мозырь), составляет три очка. Напомним, что у «Слуцка» есть ещё две игры в запасе против брестского «Динамо» и против столичного «Энергетика-БГУ».

Прогноз «Курьера» на матч — «Победа ФК БАТЭ» с коэффициентом 1.4 — в матче сыграл.